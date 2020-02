Torna in libreria Manuele Fior con la seconda parte di "Celestia", il graphic novel nominato tra i migliori fumetti nella “Classifica di qualità” della rivista "L’Indiscreto" - Su ilLibraio.it alcune tavole

Avevamo già parlato di Celestia, il graphic novel di Manuele Fior, nominato tra i migliori fumetti nella “classifica di qualità” della rivista L’Indiscreto. L’autore, classe ’75, tra i disegnatori più apprezzati in Italia e all’estero, vincitore del premio Fauve d’Or come Miglior Album al Festival Internazionale di Angoulême 2011 con Cinquemila chilometri al secondo, torna in libreria con la seconda parte, Celestia Libro 2/2 (sempre pubblicata da Oblomov).

L’opera continua a seguire le avventure di Dora e Pierrot, i giovani protagonisti che si spingeranno fino ai limiti della laguna per scoprire il nuovo mondo che la circonda. Una zona in piena metamorfosi, una società al contrario in cui i bambini si prendono cura dei pochi adulti superstiti dell’invasione, ancora rinchiusi nelle loro fortezze. Sarà proprio quest’ultima generazione a indicare le coordinate di un’umanità nuova, dalla forza incontenibile, ancora senza un nome.

In fuga da Celestia, i nostri giovani telepati approdano sulla terraferma e incontrano le comunità che sopravvivono in isolamento nei castelli, eretti a difesa della grande invasione. E scoprono che la telepatia è più diffusa di quanto immaginassero.

Per gentile concessione dell’editore, su ilLibraio.it proponiamo alcune tavole tratte dal graphic novel.

Continua in libreria…