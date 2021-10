“Il destino di una fata”: alla scoperta dei segreti della saga di Fairy Oak

Il 4 novembre, la casa editrice Salani pubblicherà il nono romanzo della serie di Fairy Oak, il bestseller internazionale di Elisabetta Gnone (autrice nota anche per Le storie di Olga di carta).

Nel nuovo capitolo della saga, intitolato Fairy Oak. Il destino di una fata, la genovese Elisabetta Gnone, che è entrata giovanissima alla Walt Disney, dove è diventata direttore responsabile delle riviste femminili e prescolari e per la quale ha anche ideato la serie a fumetti W.I.T.C.H., “ci riaccompagnerà nel suo mondo fantastico con una nuova prospettiva, illuminando angoli bui e svelando situazioni mai viste finora“, si legge nella presentazione.

Una nuova voce, quella dell’autrice, ci parlerà infatti della storia di Fairy Oak. Sa molte cose e moltissime ne svela, arricchendo il dipinto che ritrae il popolo della Valle di Verdepiano di dettagli assai curiosi e di nuove, inaspettate sfumature. Per l’occasione rivelerà inoltre tutti i segreti (o quasi) della comunità, buffamente assortita, che convive serenamente nel villaggio della Quercia Fatata.

In questi anni all’autrice sono state rivolte tante domande e curiosità a proposito della saga, e ha pensato che un libro potesse colmare quei vuoti e risolvere quei dubbi che in tanti sentono ancora d’avere riguardo i suoi abitanti. Poiché l’autrice sa tutto di questa storia, ed è una voce fuori campo, può svelare segreti, entrare in dettagli e raccontare aneddoti e situazioni che i suoi personaggi non possono conoscere o riferire.

Per esempio, Gnone sa quando Grisam Burdock s’innamorò di Pervinca Periwinkle – il momento esatto – e quando il cuore del giovane inventore Jim Burium diede il primo balzo per la sorella di Pervinca, Vaniglia. Sa cosa pensò la fata Felì la prima volta che vide dall’alto il piccolo villaggio affacciato sul mare ed è soprattutto di lei che vi narra, del primo e dell’ultimo anno che Sefeliceleisaràdircelovorrà passò a Fairy Oak, e di quei pochi istanti in cui si compie il destino di una fata. Un destino comune a molti, come si scoprirà leggendo…

La saga è uscita per la prima volta in Italia il 26 ottobre 2005 con il romanzo Il segreto delle gemelle ed è stata tradotta in 23 Paesi, vendendo oltre 4 milioni di copie e attestandosi come un fenomeno mondiale. Nell’autunno 2020, in occasione del 15esimo anniversario, è uscito il volume Fairy Oak: La storia perduta, che ha raggiunto il primo posto nella clssifica di libri per ragazzi.