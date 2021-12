Libri per bambini e ragazzi da regalare a Natale

Il Natale ha il potere di far sognare lettrici e lettori di ogni età. Ma diciamocelo: per i più piccoli è vera e propria magia. Di certo a creare quest’atmosfera da fiaba hanno contribuito nel corso del tempo le narrazioni, letterarie e non solo. Storie capaci di risvegliare in noi un animo incantato, attraverso personaggi con poteri straordinari, affascinanti ambientazioni e lieti fini dal sapore dolce e inaspettato. Vi è venuta voglia di immergervi in un libro con queste caratteristiche? Bene, allora questa selezione fa proprio per voi.

Di seguito troverete tre nuove uscite editoriali, perfette se siete alla ricerca di libri per bambini e ragazzi da regalare (o da regalarvi): da Il maialino di Natale di J.K. Rowling, al nuovo capitolo di Diario di una schiappa!, passando per Un pettirosso di nome Patti, un album tratto da un nuovo film Netflix: lasciatevi conquistare dallo stile tenero e scanzonato di queste irresistibili storie.

Autrice: J.K. Rowling, la celebre firma dei sette libri della saga di Harry Potter, pubblicati tra il 1997 e il 2007. Ma non solo: tra le sue fortunate pubblicazioni ci sono anche LʼIckabog, Il seggio vacante nonché tutti i gialli scritti sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith.

Editore: Salani Editore.

Genere: fiaba di Natale.

Pagine: 320.

Trama: Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si perde. Ma la vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può prendere vita… anche i giocattoli.

Consigliato a… chiunque abbia voglia di un po’ di tenerezza, di calore e di dare importanza alle uniche cose che contano davvero: gli affetti.

Cosa ci è piaciuto di più: ci sembra proprio che questa nuova storia di J.K. Rowling sia sulla buona strada per diventare a tutti gli effetti un grande classico amato da adulti e bambini. Per il messaggio, per lo stile di scrittura, per l’universalità dei temi, ma anche per le illustrazioni dell’artista Jim Field.

Colpito e affondato!

Autore: Jeff Kinney, fumettista e sviluppatore di giochi in rete, autore della serie Diario di una schiappa!, un concentrato di irresistibile ironia e sarcasmo che è stato, fin dalla pubblicazione, un grande successo.

Editore: Il Castoro, con la traduzione di Rossella Bernascone e Benedetta Gallo.

Genere: diario di un adorabile scavezzacollo.

Pagine: 224.

Trama: il nuovo capitolo del Diario di una schiappa! è ambientato in vacanza, quando Greg Heffley e la sua famiglia partono per un viaggio in camper attraverso il Paese, pronti a vivere la più grande delle avventure. Ma le cose non vanno secondo i piani e così si ritrovano bloccati in un campeggio che non è esattamente un paradiso estivo. Le cose peggiorano quando un violento nubifragio li scaraventa in un mare di guai…

Consigliato a… chi ama le narrazioni imprevedibili, condite con un pizzico di avventura e umorismo.

Cosa ci è piaciuto di più: ormai amiamo la nostra Schiappa, un combinaguai dal cuore buono. Ogni sua avventura è allo stesso tempo familiare e sorprendente. Un personaggio fortunato che sappiamo riuscirà sempre a conquistarci e farci sorridere.

Un pettirosso di nome Patty

Editore: Emme Edizioni (con i testi di Amanda Li e la traduzione di Giuditta Campello).

Genere: album ufficiale del film in stop-motion Netflix, ideato e diretto da Dan Ojari e Mikey Please.

Pagine: 32.

Trama: Mentre è ancora nell’uovo, la pettirossa Patty rotola inavvertitamente in una discarica e viene adottata da un’affettuosa famiglia di topi. Quando cresce, le differenze diventano sempre più evidenti. Così Patty decide di organizzare la rapina delle rapine per dimostrare alla sua famiglia di essere una brava topina, ma finisce per scoprire la sua vera natura.

Consigliato a… chi cerca una storia natalizia che racconti l’amore di una famiglia, ma anche la difficoltà di crescere e di essere capiti, e la straordinaria bellezza di essere se stessi.

Cosa ci è piaciuto di più: i personaggi, a partire dalla protagonista Patty, un’uccellina allegra e vivace, adottata da una famiglia di topi, che non riesce ad accettare di essere così diversa da loro. E poi il solitario Gazza, la perfida Gatta e tutta la famiglia di topi.

