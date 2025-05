Premio Andersen 2025: ecco tutti i libri vincitori

Dal miglior scrittore dell’anno alla miglior illustratrice, passando per tutti i titoli protagonisti della cultura per l’infanzia. Sono stati annunciati i vincitori della 44esima edizione del Premio Andersen… I particolari

Sono stati annunciati i vincitori della 44esima edizione del Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia – scelti dalla redazione della rivista Andersen insieme agli altri componenti della giuria dopo un anno di lettura e confronto quotidiano.

Accanto ai titoli dei libri che vincono le singole categorie, scopriamo i nomi degli autori italiani che si sono distinti per la qualità della loro produzione artistica, letteraria, progettuale per il mondo dell’infanzia: il Miglior Scrittore dell’anno è Davide Calì, per la sua scrittura intesa, capace di dialogare con le immagini e con diverse fasce d’età; mentre è stata scelta come Miglior Illustratrice dell’anno Mara Cerri, artista dal segno poetico, capace di leggere in profondità infanzia e adolescenza. Il Premio al Protagonista della Cultura per l’Infanzia è invece assegnato a Paolo Cesari, per il suo contributo determinato e determinante alla riflessione attorno al libro illustrato, accompagnato da una forte passione civile.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 24 maggio 2025 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, dove sarà annunciato anche il SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” per il miglior libro dell’anno, votato da una giuria allargata di esperti tra i titoli che vincono nelle singole categorie. Il programma completo delle giornate di premiazione, con numerosi autori ospiti, sarà comunicato nei prossimi giorni.

A Genova saranno inoltre assegnati il premio alla libreria dell’anno per ragazzi, intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso da Associazione Italiana Editori (AIE) e rivista Andersen – quest’anno attribuito alla Libreria Il Mosaico di Imola – e il premio alla Miglior Traduzione, intitolato a Flora Bonetti e promosso da Strade-Sindacato Traduttori Editoriali e rivista Andersen, assegnato in questa prima edizione a Claudia Valentini per Il lupo di Saša Stanišic (Iperborea).

UN SALTO VERSO IL FUTURO

Come si spiega nella nota di presentazione, di fronte all’iniquità e all’assenza del mondo adulto, l’infanzia narrata nei libri vincitori del Premio Andersen 2025 si misura con discriminazione e abbandono, incognite e incertezze, provando a costruire/costruirsi un futuro migliore. Insieme a Luvi (Mondadori), protagonista del romanzo di Stefan Boonen che vince il Premio come Miglior libro oltre i 12 anni, spicchiamo così un balzo di almeno cinque metri, per lasciarci alle spalle cattiveria e falsità. Pedinando un personaggio misterioso, protagonista dell’albo L’uomo con il cappotto verde (Lapis) del Miglior Scrittore dell’anno Davide Calì, seminiamo alberi per trasformare la città e renderla più a misura di bambino. Volgendo lo sguardo al passato, ci ritroviamo accanto a I sette fratelli Cervi (BeccoGiallo), protagonisti del Miglior fumetto firmato da Federico Attardo, per alzare la testa contro ogni violenza e dittatura. Insieme a Kalief, protagonista dell’albo L’isola di Kalief (Orecchio Acerbo) illustrato dalla Miglior Illustratrice dell’anno Mara Cerri, ci ribelliamo alle mura di una prigione, alla “giustizia ingiusta”, con lo slancio utopico di una bambina che spicca il volo. Trascinati dalla giovane London – tra le indimenticabili protagoniste de Le degenerate (Uovonero) di J. Albert Mann, romanzo ambientato nell’America degli Anni Venti del Novecento in una “scuola per deboli di mente”, vincitore nella categoria Miglior libro oltre i 15 anni – ci troviamo a riflettere su norma e devianza, libertà e prigionia, e sul diritto a essere noi stessi. E con i fratelli Tillerman (Il Barbagianni) di Cynthia Voigt, Miglior libro mai premiato, ci ribelliamo a una condizione di abbandono, provando a immaginare e costruire una famiglia nuova.

Sfogliando le pagine dei titoli selezionati dalla giuria, “attraverso la diversità dei linguaggi che li contraddistingue, incontriamo così personaggi, storie, sguardi che invitano ad affrontare l’esistenza e il nostro controverso presente con determinazione e coraggio. E anche con sguardo divergente, come ci insegna a fare Rachel Carson nelle sue Brevi lezioni di meraviglia (Aboca), un testo prezioso che nella nuova edizione illustrata da Elisa Talentino riceve quest’anno il Premio Speciale della Giuria”.

L’ELENCO COMPLETO DEI VINCITORI

“Le categorie del Premio Andersen riflettono un mondo articolato e in continua trasformazione, quale è l’editoria per ragazzi”, spaziando dagli audiolibri di Loctomoctavia (Miglior progetto editoriale) agli albi senza parole con Ö (Kite) di Guridi; dai libri cartonati con Il piccolo fienile rosso (Minibombo) di Kim Crumrine, Miglior libro 0/3 anni, al linguaggio dell’albo illustrato con Grazie (Orecchio Acerbo) di Icinori, Se fossi Ugo (Corraini) di Sergio Olivotti e Giulia Pastorino, Notte magica (Fatatrac) di Sarah Cheveau, rispettivamente vincitori del Premio al Miglior albo illustrato, al Miglior libro 3/6 anni e al Miglior libro fatto ad arte.

Ma anche in Niente draghi per Celeste! di Nikolaus Heidelbach e Ole Könnecke (Beisler), dove i linguaggi si mescolano in modo esemplare, tra illustrazione e fumetto. L’editoria per ragazzi dedica inoltre attenzione alla divulgazione – della quale troviamo un esempio originale e convincente nel progetto di Osserva smonta ricicla (Topipittori) realizzato da Roberta Barzaghi ed Emanuele Breveglieri con fotografie di Giulia Bernardelli – e alla narrativa illustrata, con Martin lo scheletro (Sinnos), romanzo scritto da Triinu Laan e illustrato da Marja-Liisa Plats, Miglior libro 9/12 anni.

MIGLIOR SCRITTORE

Davide Calì

MIGLIOR ILLUSTRATRICE

Mara Cerri

MIGLIOR LIBRO 0/3 ANNI

Il piccolo fienile rosso di Kim Crumrine, Minibombo

MIGLIOR LIBRO 3/6 ANNI

Se fossi Ugo di Sergio Olivotti e Giulia Pastorino, Corraini

MIGLIOR LIBRO 6/9 ANNI

Niente draghi per Celeste! di Nikolaus Heidelbach e Ole Könnecke, trad. di Chiara Belliti, Beisler

MIGLIOR LIBRO 9/12 ANNI

Martin lo scheletro di Triinu Laan, ill. di Marja-Liisa Plats, trad. di Daniele Monticelli, Sinnos

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 12 ANNI

Luvi di Stefan Boonen, ill. di Dieter De Schutter, trad. di Laura Pignatti, Mondadori

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 15 ANNI

Le degenerate di J. Albert Mann, trad. di Giuseppe Iacobaci, Uovonero

MIGLIOR LIBRO DI DIVULGAZIONE

Osserva smonta ricicla di Roberta Barzaghi, Emanuele Breveglieri e Giulia Bernardelli, Topipittori

MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE

Notte magica di Sarah Cheveau, trad. di Camilla Diez, Fatatrac

MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO

Grazie di Icinori, trad. di Paolo Cesari, Orecchio Acerbo

MIGLIOR LIBRO SENZA PAROLE

Ö di Guridi, Kite

MIGLIOR LIBRO A FUMETTI

I sette fratelli Cervi di Federico Attardo, BeccoGiallo

MIGLIOR LIBRO MAI PREMIATO

I Tillerman di Cynthia Voigt, trad. di Marina Migliavacca, Il Barbagianni

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Brevi lezioni di meraviglia di Rachel Carson, ill. di Elisa Talentino, trad. di Miriam Falconetti, Aboca

MIGLIOR PROGETTO EDITORIALE

Locomoctavia, Audiolibri

PREMIO STRADE “FLORA BONETTI”

Il lupo di Saša Stanišic, ill. di Regina Kehn, Iperborea, per la traduzione di Claudia Valentini

PREMIO GIANNA E ROBERTO DENTI

Libreria Il mosaico, Imola

Gli approfondimenti su autori e collane saranno pubblicati su Andersen n. 423 – giugno 2025 (con copertina di Mara Cerri), rivista che sarà disponibile in anteprima a Genova nel giorno della cerimonia ufficiale, sabato 24 maggio a Palazzo Ducale. Le motivazioni delle singole categorie sono disponibili sul sito Andersen.it, dove si trovano anche le recensioni dei libri e l’approfondimento sulle scelte della giuria.

L’immagine coordinata del Premio Andersen è firmata quest’anno dalla graphic designer Alessandra Carli.

L’edizione 2025 del Premio Andersen è promossa dalla rivista Andersen sotto gli auspici e con il sostegno del Centro per il libro e la lettura e la collaborazione di ON – Officine Narrative, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e i suoi Servizi Educativi e Culturali, Biblioteca Internazionale De Amicis e numerose realtà del territorio attive sul fronte della cultura e delle politiche per l’infanzia.

LA GIURIA DEL PREMIO ANDERSEN 2025

La giuria è composta dalla direzione della rivista ANDERSEN (Barbara Schiaffino, Walter Fochesato, Anselmo Roveda), lo staff redazionale di ANDERSEN coordinato da Martina Russo, la responsabile web e social della rivista ANDERSEN Mara Pace (giornalista e formatrice), Caterina Ramonda (formatrice sulla letteratura per ragazzi e sul plurilinguismo), Vera Salton (Libreria Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto), Pino Boero (già professore all’Università di Genova), Carla Ida Salviati (studiosa di storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia).