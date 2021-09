Dal 25 settembre riparte in presenza la stagione di eventi alla Libreria dei Ragazzi di Milano (in via Tadino 53, vicino alla fermata della metro Lima), il cui avvio sarà inaugurato da Sguardi al confine, una mostra interattiva per bambini e adulti interamente pensata e creata dai librai.

Quest’ultima, nata con la speranza di diventare un percorso itinerante nelle scuole, si rivolge ai bambini e alle bambine a partire dai 6 anni, oltre che agli adulti che desidereranno accompagnarli o intraprendere la visita in autonomia. I 130 libri per ragazzi che costituiranno il percorso sono infatti il frutto di un’attenta selezione operata dai librai, che è stata ripartita in sei aree tematiche con l’obiettivo di accompagnare i visitatori lungo il confine che ci separa dall’altro, in tutte le forme che questo può assumere.