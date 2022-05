Libri per l’infanzia: ecco i vincitori del Premio Andersen 2022

Sono stati resi noti i vincitori della 41esima edizione del Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia – scelti dalla redazione della rivista Andersen insieme agli altri componenti della giuria dopo un anno di lettura e confronto quotidiano.

Accanto ai titoli dei libri che vincono le singole categorie, scopriamo i nomi delle autrici italiane che si sono distinte per la qualità della loro produzione artistica, letteraria, progettuale per il mondo dell’infanzia: Sabrina Giarratana, che si distingue in primo luogo nella misura del testo poetico, è la Miglior Scrittrice dell’anno; Mariachiara Di Giorgio, attenta interprete dei testi con le sue illustrazioni, già premiata in passato per singoli titoli, è stata scelta come Miglior Illustratrice; e Federica Buglioni, attenta progettista di esperienze e percorsi attorno al cibo in un’ottica educativa interdisciplinare, riceve il Premio Andersen come Protagonista della Cultura per l’Infanzia.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 28 maggio 2022 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, dove sarà annunciato anche il SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” per il miglior libro dell’anno, votato da una giuria allargata di esperti tra i titoli che vincono nelle singole categorie.

A Genova sarà inoltre assegnato il premio alla libreria dell’anno per ragazzi, intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso da AIE-Associazione Italiana Editori e rivista Andersen.

Un omaggio importante va anche al mondo delle biblioteche, protagoniste di un gradito ritorno in libreria: il racconto illustrato Rapimento in biblioteca di Margaret Mahy (ill. Quentin Blake, Interlinea, Miglior libro mai premiato), che celebra il potere delle storie.

LO SGUARDO SUL MONDO

Osservando i vincitori del Premio Andersen 2022, come si legge nella presentazione incontriamo tanti possibili sguardi sul mondo, dalla travolgente voce del ragazzo caraibico protagonista del romanzo Tutto daccapo di A-Dziko Simba Gegele (Atmosphere Libri – Miglior libro oltre i 12 anni) al topolino di Mario Ramos che viaggia in un mondo capovolto per cercare se stesso ne Il mondo a testa in giù (Babalibri – Miglior libro 0/6 anni), dai dialoghi surreali tra una bambina e il suo pupazzo in Ellen e il leone di Crockett Johnson (Camelozampa – Miglior libro 6/9 anni) alla voce lirica e intensa dell’albo illustrato Io parlo come un fiume del poeta Jordan Scott e dell’illustratore Sydney Smith (Orecchio Acerbo, Miglior Albo Illustrato).

Sguardi che si posano anche sul mondo attuale, il tempo presente nel quale siamo immersi, come accade tra le pagine di Nord di Marieke Ten Berge e Jesse Goossens (Clichy – Miglior libro di divulgazione), dove gli animali prendono la parola e ci allertano sulle sorti dei ghiacci e del pianeta.

Quando la giuria si è riunita per scegliere i finalisti di questa quarantunesima edizione del Premio Andersen, la guerra sembrava lontana dall’Europa. In poche settimane è cambiato tutto, cogliendoci impreparati. Ma le storie, anche quelle che arrivano da un tempo lontano, ci aiutano a raccontare la realtà in continua trasformazione.

Le pagine del diario di Michal Skibinski, che nel 1939 aveva otto anni e abitava a Varsavia, prendono vita nelle illustrazioni contemporanee di Ala Bankroft, pseudonimo della pittrice, fotografa e animatrice Helena Stiasny, che con le sue intense pennellate di colore, nel contrasto tra luce e buio, affianca la cronaca asciutta della vita di un bambino – una frase al giorno scritta come compito di scuola – per raccontare l’irruzione della guerra nel mondo dell’infanzia: Ho visto un bellissimo picchio (Einaudi Ragazzi), testimonianza che acquista oggi una nuova e inattesa urgenza, riceve quest’anno il Premio Speciale della Giuria.

La guerra delle farfalle di Hilary McKay (Giunti – Miglior libro oltre i 15 anni), pluripremiato romanzo che ha il sapore di un classico, firmato da un’autrice britannica che sarà ospite al Salone del Libro di Torino, ci riporta alla Prima Guerra Mondiale: un commovente e sincero racconto delle estati luminose dell’infanzia e dei grandi sogni dell’adolescenza, costretti a fare i conti con i limiti imposti dal conflitto.

Sabrina Giarratana, Miglior Scrittrice dell’anno, nelle sue poesie racconta anche i bambini in fuga dalle bombe, che dormono dove capita e hanno lo sguardo perso altrove.

Anche la tranquilla esistenza dei cuccioli protagonisti del Miglior albo senza parole, Riflettiamoci di Gek Tessaro (Carthusia), viene travolta da eventi traumatici – la furia dei cacciatori e di un incendio – che separano un piccolo rinoceronte e una piccola giraffa dalle loro famiglie: smarriti e infelici, ritroveranno coraggio nell’incontro, nel trovarsi riflessi l’uno nell’altra.

L’ELENCO COMPLETO DEI VINCITORI

Le categorie del Premio Andersen riflettono un mondo articolato e in continua trasformazione, quale è l’editoria per ragazzi: una selezione dalla quale emerge la vivacità del settore editoriale, nell’intenso dialogo tra immagini e parole – come accade nel romanzo Il segreto di Nadia Terranova e Mara Cerri (Mondadori – Miglior libro 9/12 anni) o nel fumetto Mule Boy e il troll dal cuore strappato (Beisler) di Øyvind Torseter – e nel dialogo tra forma e contenuto come nel Miglior libro fatto ad arte, Il nastro di Adrien Parlange (Fatatrac).

MIGLIOR SCRITTRICE

Sabrina Giarratana

MIGLIOR ILLUSTRATRICE

Mariachiara Di Giorgio

MIGLIOR LIBRO 0/6 ANNI

Il mondo a testa in giù di Mario Ramos – trad. Tanguy Babled, Babalibri

MIGLIOR LIBRO 6/9 ANNI

Ellen e il leone di Crockett Johnson – trad. Sara Saorin, Camelozampa

MIGLIOR LIBRO 9/12 ANNI

Il segreto di Nadia Terranova e Mara Cerri, Mondadori

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 12 ANNI

Tutto daccapo di A-Dziko Simba Gegele – trad. Raffaella Belletti, Atmosphere Libri

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 15 ANNI

La guerra delle farfalle di Hilary McKay – trad. Roberto Serrai, Giunti

MIGLIOR LIBRO DI DIVULGAZIONE

Nord di Marieke ten Berge e Jesse Goossens – trad. Floor Robert, Clichy

MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE

Il nastro di Adrien Perlage, Fatatrac

MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO

Io parlo come un fiume di Jordan Scott e Sydney Smith, Orecchio Acerbo

MIGLIOR LIBRO SENZA PAROLE

Riflettiamoci di Gek Tessaro, Carthusia

MIGLIOR LIBRO A FUMETTI

Mule Boy e il Troll dal cuore strappato di Øyvind Torseter – trad. Alice Tonzig, Beisler

MIGLIOR LIBRO MAI PREMIATO

Rapimento in biblioteca di Margaret Mahy – ill. Quentin Blake – trad. Marina Vaggi, Interlinea

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Ho visto un bellissimo picchio di Michal Skibinski e Ala Bankroft – trad. Silvia Mercurio, Einaudi Ragazzi

PROTAGONISTA DELLA CULTURA PER L’INFANZIA

Federica Buglioni

