I libri a cura delle creator: il progetto “Booklover Approved” di DeAgostini Libri

A un anno dall’annuncio della collana che Rizzoli ha affidato alla bootoker Megi Bulla (La Biblioteca di Daphne), arriva un nuovo progetto che va in una direzione simile. Ci riferiamo a Booklover Approved: DeAgostini Libri ha infatti deciso di affidare ad alcune creator protagoniste su #BookTok una nuova collana.

La prima uscita, The Night Ends With Fire – Un destino di fuoco e fiamme di X.K. Song, dall’11 febbraio in libreria, è a cura di Martina Levato (@martilevv su Instagram e @levv97 su TikTok). Si tratta di un moderno retelling in chiave romantasy della favola di Mulan, dove fra guerra, amore e magia, un’eroina è determinata a scegliere per sé il proprio destino

A ilLibraio.it Levato racconta: “Quando mi è stato proposto di curare il primo titolo della collana, ho provato un misto di emozioni: da un lato, l’entusiasmo e l’onore di poter lavorare a un progetto così grande; dall’altro, il timore di non essere all’altezza. Ho amato questo libro profondamente e volevo rendergli giustizia, valorizzandolo al meglio. Sono felicissima del risultato finale e, soprattutto, non vedo l’ora che arrivi anche nelle vostre mani. Spero che amerete questo titolo quanto l’ho amato io!”.

Per tutto il 2025, De Agostini proporrà dunque nuovi titoli Young/New adult (romance in particolare) che avranno curatrici speciali. Le creator sono state incluse nel processo di selezione, traduzione, revisione e curatela del libro, e ovviamente le booktoker coinvolte racconteranno i libri curati alla loro community. A occuparsi della grafica degli edges per le edizioni della prima tiratura dei libri di Booklover Approved, tra l’altro, è Nola Sprayed Edges.

Dopo il libro curato da Martina Levato arriverà, il 24 marzo, Lore of the Wilds di Analeigh Sbrana, con la curatela di Giulia Modugno (@boogiebookie): la trama in estrema sintesi? Tra amori incandescenti, tradimenti brucianti e amicizie immortali, nella biblioteca incantata dei Dark Fae tutto è possibile…

A maggio sarà poi il turno di una serie dark romantasy, presentata da Valentina Ghetti: si tratta di The Book of Azrael di Amber V. Nicole.