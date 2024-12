Creator, delulu, demure, POV e slayare: da TikTok alla Treccani

Dopo che nel BookTok era entrato nel vocabolario dell’enciclopedia Treccani, nel 2024 ben 5 termini legati a TikTok vengono “consacrati”: si tratta di creator, delulu, demure, POV e slayare: “simboli di un cambiamento linguistico influenzato dalla creatività e dall’inclusività della piattaforma”.

Nate o diffuse grazie alla community di TikTok, queste espressioni non si limitano al mondo digitale: sono diventate parte integrante del lessico quotidiano, portando con sé nuovi modi di pensare e di raccontare la realtà.

Creator: “Persona che, per mestiere o per passione, crea e pubblica contenuti originali e innovativi, principalmente video, da destinare alle piattaforme digitali”.

Delulu: “Nel linguaggio dei social media, viene detto di chi, e spesso da chi, si abbandona a fantasie irrealizzabili e destinate a essere infrante, per es. vagheggiando relazioni sentimentali con personaggi famosi come creator e influencer”.

Demure: “Di persona, elegante e riservato, sobrio e discreto nel modo di presentarsi e comportarsi; ma spesso, attraverso piattaforme di condivisione come TikTok, viene detto in senso antifrastico, per ridicolizzare atteggiamenti di affettata compostezza e ipocrita decoro”.

POV: “Acronimo inglese (Point Of View – ‘punto di vista’), usato per indicare un tipo di ripresa, utilizzato nei social media e nei videogiochi, nel quale il creatore del contenuto non compare in scena ma mostra in soggettiva un punto di vista specifico per favorire l’immedesimazione nella storia da parte di chi osserva il video”.

Slayare: “Nel linguaggio dei social media, fare un ottimo lavoro, realizzare una performance molto soddisfacente, usato in modo impressivo in una dimensione colloquiale.”

“Le nuove tecnologie di comunicazione ci chiamano a interpretare i fenomeni linguistici in tempo reale e in contesti sociali e culturali completamente nuovi – spiega Massimo Bray, Direttore Generale Treccani. – TikTok, in questo senso, è un osservatorio privilegiato. È una piattaforma che valorizza molto la creatività delle persone, dando vita a forme di espressione e modalità di elaborazione e trasmissione dei contenuti che, spesso, rispecchiano cambiamenti sociali rilevanti, come l’esigenza di immediatezza e di interattività. Grazie al nostro account su TikTok abbiamo potuto osservare questi fenomeni in modo diretto, allargando ulteriormente il campo della ricerca linguistica Treccani e continuando a compiere la nostra missione di custodi e interpreti della lingua italiana”.

“Anche nel 2024 TikTok si conferma il palcoscenico ideale per artisti emergenti, piccole imprese e artigiani, offrendo loro una visibilità senza precedenti. È anche un incubatore di talenti, nuove forme di storytelling e idee innovative che trasformano passioni in vere e proprie professioni” – ha commentato Salvatore Di Mari, Head of Operations TikTok Italia e Spagna. “Con il suo impatto sulla diffusione di contenuti, continua a reinventare il linguaggio e a costruire ponti tra le generazioni. Un luogo dove scoperte, tendenze e ispirazioni si mescolano per generare un impatto sociale che va oltre lo schermo.”

I neologismi: le parole di TikTok, raccontate dai creator

Queste parole sono legate a doppio filo alla piattaforma e sono state raccontate da alcuni dei volti di TikTok in delle video interviste:, che hanno coinvolto Martina Socrate, Matto Varini, Lavinia Giuliani, Mattia StangaeBigMama.