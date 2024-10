“L’amore secondo Kafka”: al cinema il film sul lato più intimo dello scrittore boemo

Nel centenario della morte del grande scrittore boemo, il 31 ottobre arriva in Italia L’amore secondo Kafka – La gloria della vita, un film che racconta il suo ultimo anno, tra l’amore per Dora Diamant e il peggiorare della malattia.

Diretto da Judith Kaufmann e Georg Mass (già alla regia di Due vite) e scritto dallo stesso Mass con Michael Guttmann, il film si concentra sugli ultimi momenti della vita di Franz Kafka (Praga, 1883 – Kierling, 1924), l’incontro sul Mar Baltico con Dora Diamant – giovane insegnante -, e i mesi passati insieme. Prima a Berlino e poi, con l’aggravarsi della tubercolosi dello scrittore, in un sanatorio in Austria.

Kafka e Dora Diamant (interpretati da Sabin Tambrea e Henriette Confurius) sono l’immagine dell’amore e dell’intimità in un periodo di incertezze come quello degli anni ’20 in Europa, alle prese con cambiamenti politici e difficoltà economiche.

Questa scelta permette ai lettori e alle lettrici dell’autore di Il processo e La metamorfosi (giusto per citare due delle opere più celebri), e più in generale a chi apprezza il connubio tra letteratura e cinema, di osservare un lato forse più nascosto ma altrettanto importante di Franz Kafka.

All’interno del lungometraggio (ispirato al romanzo La meraviglia della vita di Michael Kumpfmüller, portato in Italia da Neri Pozza) ci sarà spazio anche per la produzione letteraria di Kafka, racconti e romanzi scritti durante la relazione con Dora ma soprattutto le lettere personali che i due amanti si sono scritti durante il periodo di lontananza.

In attesa, dunque, di vedere L’amore secondo Kafka (titolo originale: The glory of Life) nelle sale italiane, distribuito da Wanted, è disponibile il trailer del film (presentato al Festival di Cannes 2024).