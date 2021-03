Crescere bambini felici nonostante le difficoltà legate alla pandemia? Quattro consigli basati sul “metodo danese”

Gestire le restrizioni legate alla pandemia e occuparsi dei propri figli (magari mentre si deve lavorare da casa) è stressante per tantissimi genitori. Ecco perché Jessica Alexander, psicologa e autrice, propone su ilLibraio.it quattro consigli basati sul suo nuovo libro (“Metodo danese per giocare con tuo figlio in modo sano e intelligente”), che possano aiutare le mamme, i papà e soprattutto i loro bambini ad affrontare al meglio questo complicato periodo

Pensavamo tutti di esserci incamminati nella direzione giusta e speravamo che la nostra vita stesse tornando a essere un po’ più “normale”, poi però ci siamo ritrovati ancora una volta in lockdown. So che è una situazione davvero stressante per molti di noi genitori, quindi vi propongo quattro consigli basati sul Metodo danese per giocare con tuo figlio in modo sano e intelligente che possono aiutarvi ad affrontare meglio questo periodo.

1) Mantenete la routine. Alcune famiglie potrebbero avere la tentazione di permettere ai propri figli di andare a letto più tardi la sera, perché l’indomani non dovranno andare a scuola, ma seguire le lezioni da casa. È una soluzione però che vi complicherebbe la vita. Cercate piuttosto di salvaguardare le abitudini, andando a letto e svegliandovi alla stessa ora e riservando il tempo necessario ai preparativi per la giornata e alla colazione. Avere una routine aiuta i più piccoli a sentirsi al sicuro e permette di evitare conflitti. Più le regole rimangono saldamente al loro posto, più sarà facile dare ai bambini un margine di scelta che consenta loro di sentirsi padroni della situazione. E più si sentono padroni della situazione, meno saranno ansiosi. La questione non è se vogliono andare a dormire a una certa ora, ma se preferiscono leggere una storia o cantare una canzoncina. La questione non è se vogliono lavarsi i denti, ma se preferiscono usare lo spazzolino blu o quello rosso.

2) Ricordatevi il potere del contatto. In Danimarca, le “lezioni di contatto” sono parte integrante del percorso scolastico, dalla materna alle medie! Questo perché i danesi sanno che il contatto aumenta i livelli di ossitocina e crea una sensazione di fiducia. Incoraggia l’empatia e la calma, e ciò è vero tanto a scuola quanto a casa. Provate a includere un massaggio ai piedi o alla schiena a vostro figlio nella routine serale. Molti bambini lo trovano estremamente rilassante ed è un modo bellissimo per stabilire un contatto prima di andare a letto. Per alcuni ragazzini particolarmente sensibili è addirittura più facile parlare e aprirsi proprio mentre stanno ricevendo un massaggio. Se vostro figlio è troppo grande o non ama questa forma di contatto, assicuratevi di compensare con un mucchio di abbracci. Alcuni dottori sostengono che per potenziare la fiducia servano 8-12 abbracci al giorno.

3) Siate onesti. Sono tempi difficili per molte persone e in tanti, adulti e piccini, stanno vivendo emozioni di ogni genere. È molto importante essere onesti e non nascondere come ci sentiamo. Affermare che “andrà tutto bene, non ti preoccupare, io sto benissimo!” non significa essere sinceri e i bambini lo avvertono. Se non c’è corrispondenza tra come vi sentite o quello che sta accadendo intorno a voi e quello che dite, i vostri figli potrebbero diventare più ansiosi. Resilienza non significa fare finta che sia tutto a posto, significa piuttosto valutare la situazione in maniera appropriata rispetto all’età ed essere in grado di gestirla. Secondo la prospettiva danese, non esistono emozioni belle o brutte, ma solo emozioni e basta. La vita non è una favola. Più i nostri bambini lo capiscono, meglio riusciranno ad affrontarne gli alti e bassi, ad accettare le proprie emozioni senza giudicarle e ad apprezzare davvero i momenti più belli.

4) Provate la fællasskab. La cultura danese è profondamente basata sul concetto di fællasskab, e cioè sulla “mentalità di squadra”. I danesi promuovo la collaborazione a scuola, nelle occasioni sociali e a casa. Anche la famiglia è una squadra e tutti hanno un ruolo da ricoprire per assicurarle il successo. Invece di fare tutto da sé, o strillare ordini su ordini, ci sono tante soluzioni per rendere i lavori domestici più divertenti e inclusivi, facendo in modo che contribuiscano anche i più piccoli. Imparare a rinunciare a un pezzetto di “io” per il bene del “noi” fa benissimo a tutti e spesso ci permette di modificare il nostro approccio e il modo in cui comunichiamo. Nel nostro libro ci sono tanti esempi su come potenziare la fællasskab tramite le faccende di casa, le attività quotidiane e la comunicazione. All’inizio ci vuole un po’ di impegno, ma i benefici per tutta la famiglia sono immensi. Se l’obiettivo è affrontare un altro lockdown nel modo migliore possibile, allora è sempre più facile farlo come una squadra.

(traduzione di Clara Serretta)

L’AUTRICE – Jessica Joelle Alexander è una psicologa e giornalista da sempre appassionata di studi sulle differenze culturali. È spesso ospite di programmi televisivi e radiofonici sul tema dei figli e collabora con Huffington Post, The Copenaghen Post e Local Denmark. Sposata con un danese, parla quattro lingue e da qualche tempo vive tra l’Italia e la Danimarca.

Nel 2016 Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni (Newton Compton, traduzione di Federica Gianotti Tabarin) è diventato un bestseller tradotto in 28 Paesi. Dopodiché, nel 2018, Il nuovo metodo danese per educare i bambini alla felicità a scuola e in famiglia (Newton Compton, traduzione di Martina Rinaldi), un manuale sull’importanza di un’educazione alla felicità, è diventato in breve tempo un altro successo.

Ora Jessica Joelle Alexander torna in libreria con Il metodo danese per giocare con tuo figlio in modo sano e intelligente, un manuale su come giocare con nostri figli in modo da facilitare l’ascolto, la relazione ma anche l’indipendenza dei bambini. In quest’ottica, il continuo confronto con i bambini è determinante per un sano sviluppo, per alimentare valori come il rispetto, l’empatia e il senso di responsabilità.

Insieme a Camilla Semlov, quindi, l’autrice ha hanno raccolto decine di attività per giocare, interagire e impegnarsi nelle attività sia in casa che all’esterno insieme ai nostri figli. Si tratta di consigli che facilitano l’ascolto dei bambini, la relazione con questi e contribuiscono a formare individui indipendenti e con una solida autostima.

Non solo regole da imparare, quindi, ma soprattutto suggerimenti su come trasformare un gioco in un’esperienza formativa o rendere le faccende domestiche un’occasione per divertirsi e trascorrere del tempo insieme. In un mondo in cui il confine tra lo spazio fisico e quello virtuale è sempre più fluido, è compito dei genitori farsi trovare preparati ad accompagnare i figli nella crescita, perché grazie al metodo danese la felicità è a portata di mano.