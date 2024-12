Libri per l’autoaggiornamento dei docenti delle superiori: tanti consigli con Il Libraio Scuola

Da “Con Ovidio” a “Vivere secondo Lucrezio”, passando per “La trama di Elena”, “I misteri di Pompei” e “L’ombra di Dante”: nel nuovo numero della guida “Leggere il mondo” del progetto Il Libraio Scuola (anche) molti consigli per l’autoaggiornamento delle insegnanti e degli insegnanti delle scuole superiori in ambito umanistico – Scopriteli in questo articolo

Nella sterminata offerta di opere che possono arricchire il bagaglio culturale di ogni docente, in questa sezione di Leggere il mondo si trovano alcune proposte per un auto-aggiornamento in ambito umanistico che sia al tempo stesso utile in classe e curioso per la propria formazione.

Guardando all’antichità, proponiamo Con Ovidio (Garzanti), un saggio monografico scritto da Nicola Gardini, che può integrare la scelta antologica presente sui manuali in adozione e approfondire il contesto storico-letterario e culturale in cui è vissuto l’autore latino.

Si analizzano passi significativi delle opere ovidiane (non solo delle Metamorfosi), con traduzioni realizzate ad hoc da Gardini e successive spiegazioni che vanno dall’ambito linguistico a quello tematico e stilistico. Molti brani possono anche essere portati in classe come modello a cui rifarsi nelle analisi di tipologia A.

Un altro autore latino è al centro della seconda opera: Vivere secondo Lucrezio (Ponte alle Grazie, traduzione di Michele Zaffarano), ma questa volta l’approccio è filosofico. Michel Onfray propone i capisaldi del pensiero lucreziano operando utili rimandi alle scuole filosofiche e agli autori che rappresentano un riferimento per il De rerum natura. In particolare, si suggeriscono i capitoli sul materialismo e sull’atomismo, nonché il rapporto di Lucrezio con la religione, i macrotemi dell’amore e della morte da lui trattati in più passi del poema.

Tra romanzo e saggio, intriso di rimandi alla mitologia e all’epica, è invece La trama di Elena (Ponte alle Grazie), in cui Francesca Sensini propone un’opera ibrida, che ripercorre come la figura di Elena è stata vista nel corso dei secoli. L’elemento finzionale che renderebbe l’opera adatta anche alla lettura in classe è la scelta di lasciare la parola a Elena stessa, nel ricostruire con un afflato metaletterario il suo cammino nel corso del tempo e delle leggende.

Se invece è l’archeologia al centro dei vostri interessi, ricordiamo un saggio che, da quando è uscito in Italia nel 2017, rappresenta una lettura obbligata sull’argomento: I misteri di Pompei (Garzanti). Scritto dal noto storico Paul Veyne, accompagna i lettori in un viaggio attraverso usi e costumi dei Romani, appresi grazie allo studio di quanto è stato rinvenuto a Pompei. Il saggio, fondamentale sia per la storia dell’arte sia per la storia antica, è corredato di riproduzioni fotografiche di alcuni affreschi, bassorilievi e oggetti ritrovati durante gli scavi; una fitta bibliografia finale permette ulteriori approfondimenti sui temi oggetto dei singoli capitoli.

Spostandoci nell’ambito prettamente letterario, segnaliamo come L’ombra di Dante (Garzanti) raccolga decine di interventi di Vittorio Sermonti in occasione di letture, conferenze e incontri sulla Commedia dantesca.

L’attenzione alla lingua di Dante e le proposte di interpretazione di Sermonti sono tutt’uno; l’obiettivo di essere chiari e raggiungere un ampio pubblico non fanno mai perdere l’intensità dello sguardo critico di Sermonti.

Concludiamo con un saggio che farà la felicità di tanti filologi: in Scritti a mano (Garzanti), Matteo Motolese propone otto capolavori di altrettanti autori della nostra letteratura (Boccaccio, Petrarca, Alberti, Galilei, Leopardi, Montale ed Eco) guardati da vicino, colti nel loro divenire di testi autografi. Oltre alla descrizione dei supporti materiali e della scrittura dei singoli manoscritti, Motolese fonde la storia della letteratura con la filologia d’autore, e le sue considerazioni possono essere portate utilmente in classe (meglio ancora se accompagnate dalla proiezione sulla LIM delle riproduzioni digitali dei manoscritti).

