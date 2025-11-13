Ebook: in sconto 25 libri di Margaret Atwood, l’autrice del bestseller “Il racconto dell’ancella”

Quando parliamo della scrittrice canadese Margaret Atwood parliamo di una delle autrici contemporanee più rilevanti.

Ora in libreria con il memoir Le nostre vite – Una specie di autobiografia (uscito in contemporanea mondiale, in Italia per Ponte alle Grazie, ed escluso dalla promozione digitale in questione), fino al 16 novembre Atwood è protagonista di una speciale offerta ebook.

In sconto nei principali negozi online, lettrici e lettori trovano tutti i romanzi e i saggi (in edizione ebook) della scrittrice, che con il suo bestseller più noto ha ispirato la serie tv The Handmaid’s Tale, e che, nel memoir appena uscito, racconta la storia della sua vita e i momenti fondamentali che hanno ispirato la sua scrittura.

Tra i 25 ebook di Atwood in promozione, non può mancare il romanzo distopico Il racconto dell’ancella, che racconta di uno Stato totalitario, nel Nord America, basato sul controllo del corpo femminile; nella neonata repubblica di Gilead, infatti, le donne sono divise in tre classi in base al loro ruolo: le Ancelle (le uniche donne in grado di procreare, destinate a portare avanti le gravidanze degli uomini a cui “appartengono”) le Mogli e le Marte (le serve).

Tra i libri dell’autrice presenti nel catalogo di Ponte alle Grazie (e in promozione fino al 16 novembre), troviamo ad esempio L’altra Grace (2008), Il canto di Penelope (2018), I testamenti (vincitore del Booker Prize 2019), La donna da mangiare (2020), Lesioni personali (2021), Vecchi bambini perduti nel bosco (2023), Quattordici giorni (2024).

Le opere di Atwood sono state spesso motivo di polemica, negli Usa e non solo: a questo proposito, di recente, anche in Canada il ministero dell’Istruzione della provincia dell’Alberta ha ordinato alle biblioteche scolastiche di “censurare”, tra gli altri, proprio Il racconto dell’ancella…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU LIBRERIECOOP

Fotografia header: Margareth Atwood nella foto di Luis Mora