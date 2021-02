Dalle app di dating all’odio sui social: il programma del “Festival delle Relazioni Digitali”

Quali sono i confini tra il mondo digitale e quello reale? Dove nascono e si sviluppano fenomeni e idee, sui social o per strada? E, anche ammesso di poter trovare una risposta secca a queste domande, che impatto ha avuto il lungo periodo trascorso a casa durante la pandemia in questo discorso, con i siti e le app da cui ci siamo lasciati tenere compagnia?

Si tratta di interrogativi sempre più dibattuti, anche e non solo nel mondo della cultura. Non per niente, negli Stati Uniti, applicazioni di incontri come Tinder, ma anche gli stessi Facebook, Twitter e Instagram, sono sempre più presenti tanto nella saggistica quanto nella narrativa. Esemplare al riguardo è Fake Accounts, libro della critica letteraria Lauren Oyler e ancora inedito in Italia, che in queste settimane sta facendo parlare di sé.

In questo quadro si inserisce la recente ideazione del Festival delle Relazioni Digitali, che per la sua prima edizione si terrà in diretta streaming su Facebook nel weekend di sabato 20 e domenica 21 febbraio. Il tema del 2021, guarda caso, è proprio Digitale è reale, una considerazione in apparenza scontata, ma della quale in realtà “molti di noi sembrano essersi accorti solamente con la pandemia, che ci ha fatto scoprire nuovi modi di stare insieme, seppure a distanza”.

L’ideazione e la direzione artistica dell’evento sono di Marvi Santamaria, social media strategist e fondatrice di Match and the City, la prima community italiana sul mondo delle dating app che affronta sui principali canali social temi quali le relazioni e la sessualità, con lo scopo di creare una visione consapevole e al di là dei soliti stereotipi.

Attivista digitale, podcaster e autrice del libro Tinder and the City. Avventure e disagi nel mondo delle dating app (Edizioni Alcatraz, 2019), per Marvi Santamaria “il Festival nasce dal bisogno di fare un punto sui rapporti che nascono e si alimentano online e del nostro modo di abitare il web, anche alla luce dell’attuale pandemia che ha dato una forte accelerazione a tutto ciò che è digitale e social”.

L’appuntamento, fissato volutamente nel mese di San Valentino e a un anno dall’inizio dell’emergenza da Covid-19, si prefigge tre obiettivi: fare cultura mettendo in circolo le idee e le innovazioni di nuovi prodotti, per offrire strumenti di crescita e liberazione dagli stereotipi; fare chiarezza, creando un confronto tra prospettive diverse e informando su temi di importanza sociale; e infine generare attivismo, invitando il pubblico a chiedere, approfondire, condividere e, per l’appunto, fare rete.

Il Festival, moderato interamente da Santamaria, farà incontrare figure provenienti da diversi ambiti di divulgazione e permetterà di riflettere insieme sui rapporti che instauriamo online, di qualsiasi natura essi siano, e su come fruire di internet nel modo più costruttivo possibile, in considerazione del fatto che gli schermi non sono barriere, ma ponti.

Si parlerà quindi di rapporto col digitale, dell’amore online, del linguaggio d’odio sui social, di attivismo e di nuove generazioni, del rapporto con l’intrattenimento digitale, di salute mentale e di benessere sessuale online, con un focus anche sui cambiamenti dell’ultimo anno, in compagnia, fra gli altri, degli scrittori e filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori del progetto Tlon.

Saranno presenti anche l’attivista e formatrice Irene Facheris, la scrittrice e attivista Giulia Blasi, la ricercatrice in sociologia Silvia Semenzin, la sociolinguista e scrittrice Vera Gheno, l’attivista e sex columnist Carlotta Vagnoli, le scrittrici e critiche televisive Marina Pierri ed Eugenia Fattori, la psicologa clinica Giulia Tracogna e lo psicologo e psicoterapeuta Michele Spaccarotella.

Il main sponsor dell’evento sarà Meetic, la nota piattaforma di dating online. Altro sponsor che ha deciso di supportare l’evento è LELO.

Per seguire il Festival delle Relazioni Digitali basterà collegarsi alla pagina Facebook Match and the City dalle ore 10.30 di sabato 20 e domenica 21 febbraio. L’evento è gratuito e il programma completo sarà disponibile sul sito ufficiale.