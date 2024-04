“Gli audiolibri mi hanno aiutata a superare il il blocco del lettore”: Giulia Valentina racconta “Long Story Short”

“A differenza di quanto avviene con i social, con i libri si evade in un modo diverso, sono un vero e proprio viaggio, e quando si è tornati si è pieni di emozioni, souvenir e, magari, anche un po’ cambiati. La lettura, oltretutto, non permette il multitasking, è un’esperienza avvolgente, completa… e oggi forse si ha tanto bisogno anche di questo”. Su Storytel Italia arriva il podcast (in sei puntate) “Long Story Short”, “l’audiobook club” di Giulia Valentina. La creator (che giù su Instagram, dov’è seguita da quasi un milione di follower, parla spesso delle sue letture) si racconta con ilLibraio.it: “Ho scoperto gli audiolibri in un momento in cui avevo il blocco del lettore e non riuscivo a trovare la concentrazione per leggere. Mi hanno molto aiutata…”. E ancora: “Un libro scritto da me? “Sarebbe un sogno, ma più leggo grandi autrici e autori e meno ci credo…” – L’intervista

Ormai da tempo, all’estero come in Italia, si parla del successo dei gruppi di lettura anche in versione online e social (qui un nostro speciale a tema del 2021).

Arriva ora una novità, in parte legata a questa tendenza: da oggi, mercoledì 17 aprile (fino a settembre), infatti, è disponibile su Storytel Italia Long Story Short, “l’audiobook club” di Giulia Valentina: sei puntate, in uscita una al mese, dedicate a sei audiolibri del catalogo Storytel che la creator (da quasi un milione di follower su Instagram) ha apprezzato di più.

Tra l’altro, proprio al fascino degli audiolibri era dedicato L’audiolibraio, podcast a cura del nostro sito (qui le 24 puntate, bi-settimanali, condotte e curate da Carlo Annese tra il 2018 e il 2019).

DA GUADALUPE NETTEL A BERNARDO ZANNONI…

Ma entriamo nel dettaglio del progetto Long Story Short: nella prima puntata ci sarà spazio per La figlia unica (La Nuova Frontiera) di Guadalupe Nettel, letto da Elena Radonicich (Emons Audiolibri), con gli interventi di Valeria Locati, @Una psicologa in città, e dell’ornitologa Benedetta Catitti. Tra gli altri (audio)libri di cui si parlerà, anche L’avversario di Emmanuel Carrère e I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni.

Del podcast (e della sua passione per la lettura) abbiamo parlato con la stessa Giulia Valentina. Nata a Torino, laureata in economia a Milano, già editor del magazine Grazia, la voce di questo “audiobook club” da anni è protagonista sui social e lavora anche in tv (su Sky è in onda dal 2022 Giulia Valentina nel paese delle serie). Ecco cosa ci ha raccontato…

Giulia Valentina, nel podcast, che è pensato sia per chi ha già letto o ascoltato l’audiolibro protagonista della puntata sia per chi è in cerca di nuove storie, lei condivide riflessioni suscitate dall’ascolto, dando spazio ai contributi di amiche, amici ed esperti: come ha scelto i testi protagonisti di questo esperimento?

“Ci sono libri che, una volta terminati, ci lasciano con una forte sensazione di volerne parlare, di volersi confrontare, e che fanno scaturire riflessioni e pensieri magari mai esplorati prima. Ho scelto i testi per questo podcast seguendo un po’ quest’istinto. Di tutti, infatti, ho piacere di parlarne ancora, di confrontami e di raccontare”.

Da anni, a dire il vero, su Instagram lei parla anche di libri, dando vita a un vero e proprio bookclub che vede coinvolti i suoi follower. In un tempo segnato dall’estrema rapidità, dal multitasking e in cui sui social gli utenti sono inonandati di contenuti, perché i libri riescono a conservare importanza e fascino per molte persone di ogni età?

“È vero che siamo inondati di contenuti ed è anche vero che tutti abbiamo voglia di evadere, ma l’evasione che ci propongono i contenuti che possiamo trovare su TikTok o su Instagram è un’evasione superficiale, che non sempre ci lascia qualcosa, e che a volte ci serve solo per staccare il cervello; con i libri, invece, si evade in un modo diverso, sono un vero e proprio viaggio… e quando si è tornati si è pieni di emozioni, souvenir e, magari, anche un po’ cambiati. I libri, oltretutto, non permettono il multitasking, quindi sono un’esperienza avvolgente, completa… e oggi, forse, si ha tanto bisogno anche di questo”.

A proposito, quando è iniziata la sua passione per la lettura?

“Fin da piccola, sicuramente. In camera avevo una grande libreria, e mi sembrava giusto riempirla… leggevo qualsiasi cosa, dalla serie Piccoli brividi di Robert Lawrence Stine a Le tredici vite e mezzo del Capitano Orso Blu di Walter Moers, ma ricordo anche tantissimi libri illustrati per bambini che ancora oggi ho nella mia casa a Milano, come Oh, the Places You’ll Go! di Dr. Seuss.

Anche questi testi all’epoca mi trasmettevano lo stesso entusiasmo che ancora oggi mi trasmette la lettura”.

C’è un romanzo in particolare o un’autrice o un’autore a cui è più legata?

“Non penso di avere un autore a un’autrice a cui sono particolarmente legata; ultimamente mi impegno a leggere più libri degli stessi autori per essere in grado di capire più in profondità le loro intenzioni e migliorare le mia conoscenze, in modo da poter parlare di libri con maggiori competenze”.

Preferisce leggere in cartaceo o usa anche l’ereader?

“A casa ho sia il Kindle sia il Kobo, ma ammetto di non usarli spesso. Ho anche la brutta abitudine di sottolineare e scrivere sui libri, per cui mi serve la versione cartacea. Poi sono sempre molto curiosa di vedere cosa leggono le altre persone… e non mi sembra giusto privare gli altri curiosi come me di questa informazione. In realtà c’è anche un altro motivo…”.

Quale?

“A volte anch’io fatico con la lettura e, ad esempio, avere a disposizione un unico libro – o al massimo due – in una vacanza mi aiuta a costringermi a mantenere la concentrazione, e magari a superare quella che può sembrare la noia dei primi capitoli, per poi scoprire più avanti una storia che può entusiasmarmi. Con gli ereader si rischia di avere troppe opzioni e, alla prima difficoltà, o dubbio, di voler cambiare subito storia”.

E quando ha scoperto gli audiolibri?

“Proprio in un momento in cui avevo il blocco del lettore e non riuscivo a trovare la concentrazione per leggere. In questo gli audiolibri mi hanno molto aiutata… a volte li ascolto mentre faccio delle attività, mentre altre volte, semplicemente, mi sdraio sul letto o mi siedo sul terrazzo e ascolto l’audiolibro, un po’ come quando i nostri genitori ci raccontavano le favole la sera”.

Ci consiglia tre letture che ha apprezzato negli ultimi tempi?

“Ho molto apprezzato L’educazione di Tara Westover e I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni. Ora sto leggendo Città Sola di Olivia Laing”.

Un’ultima curiosità: ha mai pensato di scrivere un libro? Ha per caso un romanzo… o un’idea di romanzo… “nel cassetto”?

“Sarebbe un sogno, ma più leggo e meno credo sia possibile che possa mai scrivere un libro”.

Come mai?

“Mi stupisce e mi meraviglia la bravura e le capacità di scrittura di certi autori e autrici; spesso, quando leggo i loro libri mi ritrovo ad ammettere ‘ecco perché loro scrivono e io no’… Mi terrorizza l’idea di derubare le persone del proprio tempo per leggere qualcosa di mediocre, non potrei mai farlo. Forse è meglio che rimanga solo un sogno. Però ho scritto un libro illustrato per bambini, anzi per un solo bambino”,

Cioè?

“L’ho fatto per il secondo compleanno del figlio della mia migliore amica. Ne ho stampate quattro copie a colori e una decina, invece, da colorar, in modo che ci potesse giocare anche lui… è stato un progetto che mi ha emozionata tantissimo”.