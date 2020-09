Hogwarts Legacy: il videogioco ispirato alla scuola di magia di Harry Potter

Mercoledì 16 settembre, durante l’evento online Sony dedicato a presentare la Playstation 5, sono stati annunciati anche alcuni videogiochi che saranno disponibili su questa consolle: tra questi ha suscitato particolare interesse Hogwarts Legacy, un gioco ispirato al mondo di Harry Potter prodotto da Warner Bros Games e Avalanche.

Il gioco si ispira sì ai luoghi delle saghe di Harry Potter e di Animali Fantastici e dove trovarli (entrambe scritte da J. K. Rowling), ma ha luogo a fine ‘800, quindi moltissimo tempo prima delle avventure di Harry e i suoi amici, ma anche qualche decennio prima delle vicende che vedono protagonista Newt Scamander.

Hogwarts Legacy, di stile azione e avventura, è un gioco di tipo open world e single player. Il giocatore avrà la possibilità di creare il proprio personaggio personalizzandolo: il protagonista, infatti, è proprio uno studente di Hogwarts, che è stato accettato in ritardo all’importante scuola di magia e che scoprirà presto di avere qualcosa che lo rende diverso dagli altri maghi, ovvero la capacità di percepire ed esercitare la magia antica.

Starà al giocatore decidere se tenere questa abilità segreta oppure lasciarsi tentare dai suoi poteri speciali, mentre si troverà ad affrontare delle forze oscure che potrebbero mettere in pericolo il mondo magico in cui vive. Le avventure vissute dal protagonista saranno ambientate al castello di Hogwarts, ma anche nelle terre e i luoghi che lo circondano, come la Foresta Proibita, il lago, e il villaggio di Hogsmeade.

Il gioco, così come i mondi immaginari da cui prende ispirazione, sarà caratterizzato sia da atmosfere colorate e momenti di interazione collaborativa con altri personaggi, così come da atmosfere cupe e pericoli da affrontare. Non è ancora stata annunciata una data di rilascio ufficiale del videogioco, che però dovrebbe essere reso disponibile nel 2021.