“I luoghi che leggiamo”: in viaggio da Nord a Sud Italia con scrittrici e scrittori

In occasione del lancio del nuovo censimento de “I Luoghi del cuore”, il Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) presenta il video-podcast “I luoghi che leggiamo”. Un viaggio da Nord a Sud Italia per raccontare i luoghi del nostro Paese attraverso le voci di 10 autrici e autori: Viola Ardone, Marta Barone, Daria Bignardi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio, Antonio Franchini, Melania Mazzucco, Marco Missiroli e Bianca Pitzorno – I particolari

Un viaggio da Nord a Sud Italia per raccontare i luoghi del nostro Paese attraverso le voci di 10 autrici e autori. Online I luoghi che leggiamo, il primo video-podcast del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, ideato e condotto dalla scrittrice Marta Stella, “un viaggio inedito dal nord al sud del Paese per raccontare i luoghi che hanno ispirato 10 tra le scrittrici e gli scrittori italiani più apprezzati.

Il progetto

Il progetto, disponibile su iluoghicheleggiamo.it e su Spotify e realizzato in collaborazione con quattro studenti dell’Università IULM (Beatrice Cino, Beatrice Corsi, Alessandra Legittimo, Lorenzo Scibilia, coordinati dalla professoressa Beatrice Scapini Borromeo), nasce in occasione della 13esima edizione de I Luoghi del Cuore, programma del FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo “che ha come obiettivo assicurare un futuro ai beni più amati in Italia”. Iniziativa che, come si spiega nella presentazione, “condivide con il nuovo video podcast il tema di fondo, il legame indissolubile, fisico ed emozionale, che lega persone e luoghi”.

Le autrici e gli autori protagonisti

Viola Ardone, Marta Barone, Daria Bignardi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio, Antonio Franchini, Melania Mazzucco, Marco Missiroli e Bianca Pitzorno hanno aperto a Marta Stella le porte delle loro case e dei loro studi per raccontare “luoghi letterari protagonisti delle loro opere e anche dell’anima, del cuore: scorci, vie, fiumi che discendono da valli inesplorate, ma anche luoghi trascurati e da proteggere”.

I luoghi del cuore da recuperare e salvare

Come luoghi del cuore da recuperare e salvare sono le chiese delle isole di Venezia in stato d’abbandono, fra cui quella di Poveglia segnalata da Mazzucco, e le chiese di Penne per le quali è pronta a spendersi Di Pietrantonio; desiderosa di poter dare il proprio contributo anche Calandrone per cambiare in meglio Nuova Ostia.

Per Bignardi il luogo del cuore è invece il Delta del Po – accanto alla sua Ferrara che ha temuto di perdere nel 2012 a causa del terremoto – mentre quello di Franchini è la Valsesia con i suoi impetuosi fiumi e torrenti, cui sente di appartenere quanto o più della sua natia Napoli; anche Ardone racconta il suo rapporto complesso con la città partenopea, della quale porta nel cuore Piazza Bellini, simbolo di cosmopolitismo; sentimenti contrastanti verso il luogo in cui si è cresciuti anche per Missiroli, combattuto fra la realtà di Rimini e quella di una grande città come l’adottiva Milano.

I ricordi d’infanzia e di gioventù segnano i luoghi del cuore anche per Caminito con il molo di Anguillara Sabazia e per Barone con piazza Vittorio a Torino, vicino dove è cresciuta, insieme al paese di sua madre, Villafranca Piemonte. Pitzorno, invece, non ritrova l’identità originaria del luogo amato della sua infanzia, Stintino, e ora invece ama perdersi nella campagna sarda, con il suo “azzurro color di lontananza”.

I primi 3 episodi de I luoghi che leggiamo con Daria Bignardi, Donatella Di Pietrantonio e Melania Mazzucco sono già online; a seguire, gli altri episodi saranno caricati a cadenza ciclica di circa 2 settimane.