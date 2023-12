10,2 milioni gli italiani che leggono contenuti narrativi pubblicati sui social o nelle piattaforme online di condivisione di storie

Sono 10,2 milioni gli italiani e le italiane che leggono contenuti narrativi pubblicati sui social network o nelle piattaforme online di condivisione di storie. Di questi, circa il 15% non legge libri: significa quindi che c’è un 3% di popolazione che accede a contenuti narrativi, ma senza mai prendere in mano un libro, un ebook, o ascoltare un audiolibro… – Se ne parlerà a Più libri più libri l’8 dicembre

Sono 10,2 milioni gli italiani e le italiane che leggono contenuti narrativi pubblicati sui social network o nelle piattaforme online di condivisione di storie. Di questi, circa il 15% non legge libri: significa quindi che c’è un 3% di popolazione che accede a contenuti narrativi, ma senza mai prendere in mano un libro, un ebook, o ascoltare un audiolibro.

I dati fanno parte del focus sulla lettura previsto nel programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e in programma alla Nuvola di Roma dal 6 al 10 dicembre.

L’incontro Se non basta più chiedere “Hai letto un libro”. Indagare la lettura in un Paese che cambia si tiene venerdì 8 dicembre alle ore 11.30 in Sala Aldus, ed è realizzato in collaborazione con Aldus Up, il programma finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di Europa Creativa.

L’obiettivo è quello di indagare quali altri aspetti della lettura, oltre al numero di lettori in Italia, sarebbe meglio considerare nell’ottica di una riflessione più ampia e approfondita che guarda al futuro.

Intervengono Marco Bo (Codice edizioni), Emanuela Bologna (ISTAT), Giuseppe Laterza (Forum del libro – Laterza editore), moderati da Giovanni Peresson (ufficio studi AIE).