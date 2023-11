Romance, in forte crescita le autrici italiane. Come cambia un mercato tradizionalmente dominato dalle traduzioni…

Crescono le scrittrici italiane del romance: se nel 2019 erano le autrici del 16% dei libri di questo genere letti nel nostro Paese (valore delle vendite a prezzo di copertina), nel 2023 sono diventate il 40% rispetto a un 60% di autrici straniere.

Il dato fa parte del focus sui generi previsto nel programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e in programma alla Nuvola di Roma dal 6 al 10 dicembre.

L’incontro Cinquanta sfumature di romance. L’onda rosa che conquista il mercato, si tiene il 9 dicembre alle ore 10.30 in Sala Aldus, ed è realizzato in collaborazione con Aldus Up, il programma finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di Europa Creativa. Intervengono Alessandra Friuli (Always Publishing), Simona Natale (Always Publishing), Giusy Scarfone (Il Castoro). Modera Alessandra Rotondo (Giornale della Libreria).

Tra gli altri appuntamenti del programma professionale, I mestieri del fumetto: la traduzione previsto il 6 dicembre alle ore 16 in Sala Aldus, che vede gli interventi di Stefano Cresti (traduttore indipendente dal francese e dall’inglese), Alberto Rigoni (Lucca Crea), Federico Zaghis (BeccoGiallo), moderati da Luca Valtorta (La Repubblica). L’incontro è realizzato in collaborazione con Lucca Crea.

Un altro appuntamento a tema fumetti si tiene l’8 dicembre alle ore 17.00 in Sala Aldus, dal titolo Dopo il botto. Lettori e libri a fumetti a tre anni dal boom di mercato, organizzato in collaborazione con Aldus Up. Intervengono Bruno Giancarli (ufficio studi AIE), Caterina Marietti (Bao Publishing), Emanuele Di Giorgi (Commissione Comics e Graphic Novels di AIE), Giovanni Ferrara (Coconino Press), moderati da Riccardo Corbò (Tg3).

Riflettori puntati invece sul self publishing nell’incontro Generi, formati, piattaforme. Identikit del self publishing in Italia del 9 dicembre alle ore 15.00 in Sala Aldus. Intervengono Giovanni Peresson (ufficio studi AIE), Vittorio Anastasia (Ediciclo), Alessandro De Giorgi (youcanprint).