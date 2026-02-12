Oltre 60 romance in sconto per San Valentino: la promozione ebook

“Enemies to lovers”, “love triangle”, “sport romance”… il romance, con tutti i suoi numerosi sottogeneri, è uno dei filoni narrativi più apprezzati degli ultimi anni. E, in vista di San Valentino 2026, sarà protagonista di una speciale promozione ebook: dal 13 al 19 febbraio, infatti, nei principali negozi online saranno in sconto oltre 60 romance in edizione digitale, suddivisi in 8 trope (tra cui anche “friends to lovers”, “fake relationship” e “one night stand”)

Tra i romance in offerta troviamo Daylight di Victor Diamandis, Nel modo in cui cade la neve e Racconti perduti dell’amatissimaErin Doom, L’ultimo disastro e altri libri di Jamie McGuire, Contratto indecente e Contratto fatale di Jennifer Probst, Guilty – Burn for love di Rokia, È colpa nostra di Mercedes Ron e Ti amo ma non ti credo e altri libri di Rachel Van Dyken. Oltre a numerosi altri ebook, ovviamente…

Qui i particolari sull’offerta ebook: