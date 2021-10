Ecco i 10 libri più venduti finora in Italia nel 2021

“L’inverno dei Leoni” di Stefania Auci (secondo bestseller che racconta la saga dei Florio dopo “I Leoni di Sicilia”), “Il sistema” di Alessandro Sallusti e Luca Palamara e “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valerie Perrin (protagonista in top ten anche con “Tre”): alla scoperta dei libri più venduti in Italia nell’anno in corso

Quali sono i libri più venduti finora in Italia nel 2021? In occasione del Salone del libro di Torino, l’AIE ha fornito come di consueto diversi dati (qui i dettagli, ndr), tra cui la top ten dei bestseller dell’annata editoriale in corso (tra il 4 gennaio e il 19 settembre 2021), che proponiamo qui di seguito (in vetta, il secondo capitolo dells saga dei Florio):

L’inverno dei Leoni, S. Auci, Nord (maggio 2021)

Il sistema, A. Sallusti, L. Palamara, Rizzoli (gennaio 2021)

Cambiare l’acqua ai fiori, V. Perrin, E/O (luglio 2019)

La canzone di Achille, M. Miller, Marsilio (gennaio 2019)

La disciplina di Penelope, G. Carofiglio, Mondadori (gennaio 2021)

Le storie del quartiere, G. Lyon, Magazzini Salani (febbraio 2021)

Tre, V. Perrin, E/O (giugno 2021)

Finché il caffè è caldo, T. Kawaguchi, Garzanti (marzo 2020)

Vecchie conoscenze, A. Manzini, Sellerio (giugno 2021)

Io sono Giorgia, G. Meloni, Rizzoli (maggio 2021)

Come si può notare, la classifica dei primi dieci libri più venduti contiene significativamente al suo interno titoli pubblicati nel 2019 e nel 2020, a sfatare il mito secondo cui un libro “resiste” sul mercato solo pochi mesi. Come è stato fatto notare nel corso della presentazione dell’analisi periodica del mercato che l’Associazione Italiana Editori realizza in collaborazione con NielsenIQ, del resto, se guardiamo al mix tra libri di catalogo e novità, vediamo che i primi pesano per 727 milioni sulle vendite, i secondi per 277 milioni. Rispetto al 2019, le vendite sul catalogo crescono di più di quelle riguardanti le novità: più 19% contro più 12%.