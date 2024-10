Torna il “FLIB”, festival di letteratura italiana a Barcellona: un viaggio tra migrazioni, arti e mestieri nell’era digitale

Dal 17 al 27 ottobre 2024, il festival di letteratura italiana a Barcellona (FLIB) torna per la sua terza edizione, offrendo un programma di incontri, spettacoli e laboratori. La rassegna promuove il dialogo tra letteratura italiana, catalana e spagnola, con un focus su temi come migrazioni e lavoro. Il tema centrale, “La via delle spezie”, rende omaggio a Marco Polo, esplorando il viaggio come simbolo di scoperta e cambiamento – I particolari

Dal 17 al 27 ottobre, il FLIB (Festival di Letteratura Italiana a Barcellona) torna per la sua terza edizione con uno mix di incontri, spettacoli, concerti e laboratori per tutti i gusti.

L’appuntamento internazionale di dialogo tra culture e arti, organizzato e promosso dall’associazione culturale Le Nuvole e dalla ONNI, in collaborazione con Biblioteche di Barcellona e l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, come ormai consuetudine, aspetta lettrici e lettori a Gràcia, alla Biblioteca Jaume Fuster, per parlare di viaggi, migrazioni, mestieri e arti nell’era digitale, insieme a numerosi autorǝ e artistǝ.

Il FLIB si propone come appuntamento annuale di confronto tra la letteratura italiana e la letteratura catalana e spagnola. Anche quest’anno si costruiranno ponti tra autori e autrici delle due sponde del Mediterraneo, mare che avvicina e divide, via fondamentale per gli scambi culturali e di popoli che ha costituito il fondamento, l’essenza stessa delle rispettive culture.

Quest’anno, inoltre, in concomitanza con l’apertura del FLIB, si svolgerà la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (14-20 ottobre 2024), rassegna annuale del Ministero Affari Esteri e la cooperazione internazionale, organizzata a Barcellona dall’Istituto Italiano di Cultura.

Ogni Settimana è dedicata a un tema diverso, che serve da filo conduttore per un ricco programma di conferenze, mostre e incontri: la XXIV edizione avrà come tema “L’italiano e il libro: il mondo fra le righe“, con l’obiettivo di esplorare il nesso tra lingua e letteratura nel mondo contemporaneo, valorizzando al contempo il ruolo del libro quale veicolo del patrimonio culturale, valoriale e identitario italiano, agganciandosi tematicamente, inoltre, con i 700 anni dalla morte di Marco Polo che ricorrono nel 2024.

“La via delle spezie, titolo del festival di quest’anno, rende infatti omaggio al veneziano Marco Polo, viaggiatore, mercante e autore de Il milione uno dei libri di viaggio tra i più conosciuti al mondo. Quello che ci ha guidato nella costruzione del programma di questa edizione del FLIB è stata non solo l’idea del viaggio, uscire dai propri confini lasciandosi alle spalle spazi, usi e costumi conosciuti per scoprire altri luoghi e altre culture, ma la curiosità e il rispetto per i popoli che Marco Polo incontrava” – così le direttrice artistica Cecilia Ricciarelli commenta la terza edizione del FLIB.

Partendo dal viaggio come scoperta ma anche come possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, il festival affronterà le tematiche legate agli spostamenti di lavoratori e lavoratrici da un paese all’altro, ma anche all’interno dello stesso paese alla ricerca di condizioni più vantaggiose.

Il lavoro e la migrazione interna ed esterna sono un tema ricorrente nella letteratura italiana. Scrittori e scrittrici hanno filtrato, attraverso la letteratura, l’evoluzione del mondo del lavoro. Dall’articolo I della Costituzione della Repubblica Italiana, che definisce che l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, fino ai romanzi di tutte le epoche, il tema del lavoro è sempre stato presente nella nostra migliore letteratura, tanto italiana quanto catalana e spagnola.

Oltre ad una programmazione ricca e varia, due le ulteriori sezioni di questa edizione:

Flib Junior

La sezione FLIB JUNIOR dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con incontri e laboratori in collaborazione con diverse realtà culturali italiane e locali.

Flib Off

Importante novità del 2024 sarà la sezione Flib Off, che accoglierà numerosi appuntamenti in cui la parola verrà declinata in musica, poesia e teatro, sempre nello spirito del “ponte tra culture”.

Il festival è realizzato dall’Associazione Culturale Le Nuvole e ONNI, in collaborazione con Biblioteques de Barcelona e Istituto Italiano di Cultura di Barcellona; con il sostegno e il patrocinio di: Comune di Barcellona, Distretto di Gracia, Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori); e ancora Anagrama Editorial, Casa Grande, Com.It.Es Barcellona, Filoxenia Turistic Services Sl; in collaborazione con: Biblioteca Jaume Fuster, Libreria Le Nuvole, Amagat Teatre, Insulae Lab – Centro di produzione musica, Luna Scarlatta, Rime con i Baffi, Scuola Holden di Torino, Scuola Italiana di Barcellona, Inmedia; Media Partner: Catalunya Radio; Design Partner: IED Barcelona.

Tra i protagonisti di questa terza edizione figurano nomi come Francesco Spiedo e Raúl Montilla, Claudia Grande e Andrea Genovart, Ilaria Gaspari e Marga Durá, Matteo B. Bianchi e Antonella Lattanzi, Veronica Galletta e Anna Pacheco, Vincenzo Latronico, Laura Pugno e Violeta Medina, e molti altri ancora.

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti e scoprire il programma e gli ospiti al seguente link.