Case editrici: Janeczek consulente di Feltrinelli

Helena Janeczek, vincitrice del premio Strega 2018 con il bestseller La ragazza con la Leica, pubblicato da Guanda (e con cui ha vinto anche il Bagutta ed è stata protagonista anche al Campiello), a quanto ci risulta è ora consulente della casa editrice Feltrinelli per la narrativa italiana, collaborando con la responsabile Laura Cerutti e con il direttore editoriale Gianluca Foglia. Sempre per Feltrinelli, la scrittrice e traduttrice ha da poco curato il primo numero della nuova rivista Sotto il vulcano, diretta da Marino Sinibaldi.

Nata nel 1964 a Monaco di Baviera, l’autrice di Lezioni di tenebra e Le rondini di Montecassino, attuale consulente del Salone del libro di Torino diretto da Nicola Lagioia, vive in Italia, a Gallarate, dal 1983.

Janeczek non è alla sua prima esperienza da consulente per case editrici, avendo già collaborato prima con Adelphi e poi con Mondadori (dove contribuì al successo di Gomorra, esordio di Roberto Saviano, ndr). Ne ha parlato in questa intervista ospitata dal sito IoScrittore.it: “È diverso valutare un libro per Adelphi o per Mondadori. Un libro può essere giudicato più o meno buono, ma il punto è che alla fine deve venire pubblicato da un determinato editore, con un determinato gusto e un determinato catalogo. Quindi di volta in volta bisogna chiedersi che tipo di lettore legga questi libri e se la casa editrice in questione sia in grado di raggiungere quello specifico tipo di lettore”.