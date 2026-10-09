L’Italia alla Fiera internazionale del Libro di Guadalajara: il programma (in apertura Baricco)

È online il programma completo della partecipazione italiana alla Fiera internazionale del Libro di Guadalajara. Alessandro Baricco apre la manifestazione, in un dialogo con la scrittrice messicana Valeria Luiselli. Previsti oltre 120 incontri letterari e professionali, mostre, performance artistiche, concerti e altre iniziative – I particolari

Conto alla rovescia per Italia Ospite d’Onore alla Fiera Interazionale del Libro di Guadalajara (FIL) dal 28 novembre al 6 dicembre: è online sul sito della FIL, su quello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura e dell’Associazione Italiana Editori il programma completo della partecipazione italiana.

Spazio al tema degli interscambi tra l’editoria italiana e quelle latino-americane

L’Italia così svela il suo cartellone completo in occasione della presentazione ufficiale della 40esima edizione della FIL, avvenuta ieri a Guadalajara e a cui ha partecipato per l’Italia Filippo La Rosa, Vice Direttore Generale e Direttore Centrale per la promozione dell’italofonia, della cultura e dei territori del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Spazio e impulso particolare verrà dato al tema degli interscambi tra l’editoria italiana e quelle latino-americane, con incontri dedicati a promuovere la reciproca conoscenza tra i diversi mercati e a favorire nuovi incontri e progetti di traduzione.

Alessandro Baricco apre il programma

Sarà Alessandro Baricco, in dialogo con Valeria Luiselli, tra le maggiori scrittrici messicane contemporanee, a dare il via al programma letterario non solo italiano, ma dell’intera Fiera, a conferma della centralità del nostro Paese nell’edizione di quest’anno: l’incontro è fissato il 29 novembre alle ore 12.30, all’Auditorium Juan Rulfo.

Con oltre 120 incontri letterari e professionali animati da una sessantina di autrici e autori, oltre a esponenti del mondo del libro italiani e stranieri, l’Italia torna protagonista a Guadalajara 18 anni dopo l’ultima volta in cui è stata Ospite d’Onore. Lo fa nel nome di Umberto Eco: è sua la frase – “Il mondo ci parla come un grande libro” – con cui il Paese si presenta alla maggiore Fiera internazionale del libro dedicata ai mercati di lingua spagnola. Insieme e accanto agli incontri letterari e professionali, il programma è arricchito da oltre mostre e performance artistiche, 9 concerti e altre iniziative ancora, dalla gastronomia al cinema, sino agli scambi accademici.

Il Padiglione italiano all’interno della Fiera

Al centro dell’iniziativa ci sarà il Padiglione italiano all’interno della Fiera, dove esporranno oltre 30 editori e dove sarà presente uno spazio libreria con esposizione di libri di autori italiani in lingua originale e in traduzione spagnola.

Ogni anno la FIL riunisce oltre 800 scrittori, 18mila professionisti del settore editoriale, 2.800 case editrici provenienti da più di 60 Paesi e un pubblico che sfiora il milione di visitatori. In oltre 35mila metri quadrati di spazio espositivo prendono forma più di 1.600 attività distribuite nell’arco di nove giorni.

Italia Ospite d’Onore alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara è un’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Ambasciata d’Italia a Città del Messico e l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico, il Ministero della Cultura attraverso la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, la Direzione generale Spettacolo, la Direzione generale Cinema e Audiovisivo con Cinecittà, la Direzione generale Musei e il Centro per il libro e la lettura, l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e con la collaborazione dell’AIE-Associazione Italiana Editori.