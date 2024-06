Dopo il caso-Saviano, la lettera degli autori italiani alla Buchmesse e all’AIE

Dopo il botta e risposta tra Roberto Saviano e il commissario Mauro Mazza, si torna a discutere dell’Italia ospite d’onore alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte. In una lettera aperta (di cui per ora è stata anticipata una bozza), frutto di una “discussione collettiva”, un gruppo di autrici e autori italiani si rivolge alla Buchmesse e all’AIE. Tra le altre cose, si chiede “un momento di incontro pubblico con scrittori e scrittrici tedeschi, e più in generale internazionali”, e si esprime preoccupazione per “una sequenza di prevaricazioni, di forme e gravità diverse, alle quali assistiamo negli ultimi due anni e delle quali spesso siamo l’oggetto, eventi singoli che mostrano una volontà esplicita di ingerenza sempre più soffocante della politica negli spazi della cultura…”

A meno di un mese dall’ultima polemica sull’Italia ospite d’onore alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, si torna a discutere della presenza italiana alla Buchmesse (dal 16 al 20 ottobre prossimo).

Eravamo rimasti (qui i dettagli e tutti gli interventi, ndr) al botta e risposta tra Roberto Saviano e Mauro Mazza (Commissario straordinario del Governo per l’Italia ospite d’onore alla Fiera), con l’autore di Gomorra che aveva rifiutato il tardivo invito a prendere parte a uno degli incontri ufficiali organizzati dal nostro Paese (a Francoforte Saviano ci sarà, ma invitato dalle istituzioni culturali tedesche, non nell’ambito del programma italiano, ndr).

LA LETTERA DI SCRITTORI E SCRITTRICI

La novità è che, come anticipato dal Corriere della Sera e da Repubblica, circola la bozza di una lettera (nel frattempo la lettera è stata diffusa in versione integrale, come pure l’elenco delle firmatarie e dei firmatari) indirizzata al direttore della Buchmesse Jürgen Boos e al presidente Associazione italiana editori Innocenzo Cipolletta, firmata da circa una trentina di autori e autrici tra i circa cento che fanno parte dell’elenco ufficiale degli invitati a Francoforte.

DALL’ASSENZA ITALIANA ALLA CRITICA AGLI INCONTRI “INSULARI”

Nella lettera aperta si critica l’assenza di Saviano dalla lista degli invitati ma anche, come sottolinea il Corriere, il programma stesso degli eventi in cui saranno coinvolti gli autori italiani in fiera, incontri definiti “insulari“, tra scrittori tutti italiani “invece che con gli scrittori e gli operatori internazionali com’è nello spirito di Francoforte”.

Nelle ultime settimane tra autrici e autori si è molto parlato del “caso-Francoforte“, ed è stata avviata una “discussione collettiva“. Tra i coordinatori della discussione, lo scrittore Paolo Giordano, che con ironia, via social, aveva subito motivato il suo no all’invito a far parte della delegazione, facendo riferimento proprio al mancato invito a Saviano.

Nella bozza della lettera anticipata dal Corsera inoltre si legge: “Ognuno di noi avrebbe desiderato, durante la permanenza a Francoforte, di interagire con i protagonisti e le protagoniste dell’editoria tedesca e non solo, con i nostri colleghi europei e internazionali, in un momento storico in cui abbiamo più bisogno che mai di sentirci appartenenti a una cultura unica. Invece, l’Italia sarà presente alla Buchmesse in modo insulare, tramite un programma di duetti fra autori italiani, un’anomalia che sappiamo avere pochi precedenti nella storia dei Paesi ospiti e che denota una mancanza grave di strategia culturale ed editoriale da parte della commissione straordinaria incaricata in Italia”.

Tra gli autori che sin da subito hanno declinato l’invito, lo ricordiamo, troviamo Sandro Veronesi, Francesco Piccolo e Franco Buffoni. E tra chi lo aveva fatto in precedenza, oltre a Giordano, anche Antonio Scurati.

“UNA VOLONTA’ ESPLICITA DI INGERENZA SEMPRE PIU’ SOFFOCANTE DELLA POLITICA NEGLI SPAZI DELLA CULTURA”

Per i firmatari, l’esclusione di Saviano non è stato un caso isolato, ma “s’inscrive in una sequenza di prevaricazioni, di forme e gravità diverse, alle quali assistiamo negli ultimi due anni e delle quali spesso siamo l’oggetto, eventi singoli che mostrano una volontà esplicita di ingerenza sempre più soffocante della politica negli spazi della cultura… (…) tale ingerenza si esplica non solo nell’occupazione sistematica di ogni ruolo decisionale nella cultura secondo criteri di fedeltà politica, ma anche in forme più o meno esplicite di censura, in attacchi personali volti al discredito e in un uso spregiudicato delle querele ai danni di scrittori, giornalisti e intellettuali da parte di chi occupa posizioni di potere”.

LA RICHIESTA DI UN INCONTRO IN DIALOGO CON AUTORI TEDESCHI E INTERNAZIONALI

Scrittrici e scrittori esprimono dunque disagio e preoccupazione (anche per il contesto politico, italiano ed europeo).

C’è quindi spazio, nella bozza della lettera, per la richiesta di “un momento di incontro pubblico con scrittori e scrittrici tedeschi, e più in generale internazionali, durante la Buchmesse 2024, nel quale discutere proprio di questi argomenti, al di fuori degli spazi limitati che sono stati disegnati dalla commissione italiana per noi”.

Ora si attende da un lato la pubblicazione del testo definitivo della lettera e dell’elenco dei firmatari, e dall’altro le repliche della Fiera e della stessa AIE.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…