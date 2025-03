Per ogni ora sui libri, gli adolescenti italiani ne trascorrono sei sugli smartphone

Ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni, per ogni ora che trascorrono sui libri, ne dedicano sei a fruire contenuti sui loro smartphone: ogni settimana il tempo dedicato alla prima attività è in media di 1 ora e 43 minuti, contro le 10 ore e 28 minuti sui telefoni – La ricerca

I ragazzi tra i 10 e i 14 anni, per ogni ora che trascorrono sui libri, ne dedicano sei a fruire contenuti su smartphone: ogni settimana il tempo dedicato alla prima attività è in media di 1 ora e 43 minuti, contro le 10 ore e 28 minuti dello smartphone.

Il dato è contenuto nell’Osservatorio Kids dell’Associazione Italiana Editori (realizzato con Pepe Research ogni due anni) che verrà presentato alla Bologna Children’s Book Fair il 31 marzo, a partire dalle 14, in Sala Overture in un incontro dal titolo La lettura tra gli 0-14enni oggi. Quarta edizione dell’Osservatorio kids di AIE, e che andrà a indagare non solo la lettura ma anche le dinamiche di vendita dei libri per bambini e ragazzi.

“I dati che presenteremo estesamente a Bologna – spiega il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta – gettano nuova luce sulla qualità della lettura dei più giovani, che è un tema su cui ci si interroga a livello internazionale. L’Osservatorio, che è attivo dal 2018 con cadenza biennale, ci permette di mappare un panorama in forte evoluzione, aiutandoci a capire non solo quanto, ma come si legge e con quali evoluzioni nel corso della crescita. Ed è anche il solo attivo nel nostro Paese che rileva i comportamenti di lettura in questa fascia di età”.

Dopo i saluti del direttore di AIE Fabio Del Giudice, la ricerca sarà presentata dal responsabile dell’ufficio studi AIE Giovanni Peresson. Interverranno Carlo Gallucci (Commissione Ragazzi AIE), Miriam Giovanzana (Terre di Mezzo) e Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa), moderati da Samuele Cafasso (Giornale della Libreria).

Ricordiamo che solo qualche giorno fa, l’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori aveva evidenziato un’altra problematica: la differenza tra Nord e Sud per quanto riguarda gli indici di lettura. Sul tema si terrà l’incontro Per una primavera della lettura al Sud, il prossimo 21 marzo a Napoli.