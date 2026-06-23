Premio NebbiaGialla 2026 per la letteratura noir e poliziesca: ecco i finalisti

Rivelati i nomi dei finalisti del Premio NebbiaGialla 2026 per la letteratura noir e polizesca. I finalisti della 17esima edizione sono Alice Bassoli, De Bellis & Fiorillo, Fulvio Ervas e Valerio Varesi. La proclamazione del libro vincitore il 3 ottobre – I particolari

Conclusa l’edizione di quest’anno del NebbiaGialla Suzzara Noir Festival, è il momento della 17esima edizione del Premio NebbiaGialla per la letteratura noir e poliziesca.

Ideato dallo scrittore e giornalista Paolo Roversi e portato avanti con il contributo del Comune di Suzzara e di Piazzalunga Cultura, il vincitore del premio viene decretato da una giuria di cinquanta lettrici e lettori appassionati, chiamati a valutare le opere attraverso un attento percorso di lettura e selezione.

L’evento di proclamazione si svolgerà sabato 3 ottobre a Suzzara presso il Cinema Dante.

Ecco i finalisti della 17esima edizione del Premio NebbiaGialla

Alice Bassoli, Le streghe non dormono (Corbaccio)

De Bellis & Fiorillo, Dove si mangia la nebbia (Piemme)

Fulvio Ervas, L’insalvabile (Marsilio)

Valerio Varesi, Lago Santo (Mondadori)

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Durante la cerimonia di premiazione al vincitore verrà assegnata un’opera d’arte.

I vincitori delle precedenti edizioni

Tra i vincitori delle precedenti edizioni figurano, tra gli altri, Barbara Baraldi, Paola Barbato, Maurizio De Giovanni, Gianni Farinetti, Leonardo Gori, Giovanni Negri, Claudio Paglieri, Giuliano Pasini, Barbara Perna, Massimo Polidoro, Fabrizio Roncone e Fausto Vitaliano.

Sempre il 3 ottobre saranno assegnati il Premio NebbiaGialla per racconti inediti realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori (la storica collana di narrativa dedicata ai generi noir e poliziesco pubblicata dalla Arnoldo Mondadori Editore) e il Premio NebbiaGialla per romanzi inediti realizzato in collaborazione con la casa editrice Laurana – Calibro 9.

I nomi dei finalisti per le sezioni inediti (racconti e romanzi) saranno diffusi nel mese di luglio.