Premio NebbiaGialla 2026 per la letteratura noir e poliziesca: ecco i finalisti
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Premio NebbiaGialla 2026 per la letteratura noir e poliziesca: ecco i finalisti

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di Redazione Il Libraio 23.06.2026

Rivelati i nomi dei finalisti del Premio NebbiaGialla 2026 per la letteratura noir e polizesca. I finalisti della 17esima edizione sono Alice Bassoli, De Bellis & Fiorillo, Fulvio Ervas e Valerio Varesi. La proclamazione del libro vincitore il 3 ottobre – I particolari

Conclusa l’edizione di quest’anno del NebbiaGialla Suzzara Noir Festival, è il momento della 17esima edizione del Premio NebbiaGialla per la letteratura noir e poliziesca.

Ideato dallo scrittore e giornalista Paolo Roversi e portato avanti con il contributo del Comune di Suzzara e di Piazzalunga Cultura, il vincitore del premio viene decretato da una giuria di cinquanta lettrici e lettori appassionati, chiamati a valutare le opere attraverso un attento percorso di lettura e selezione.

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L’evento di proclamazione si svolgerà sabato 3 ottobre a Suzzara presso il Cinema Dante.

Ecco i finalisti della 17esima edizione del Premio NebbiaGialla

Premio NebbiaGialla 2026

Alice Bassoli, Le streghe non dormono (Corbaccio)

De Bellis & Fiorillo, Dove si mangia la nebbia (Piemme)

Fulvio Ervas, L’insalvabile (Marsilio)

Valerio Varesi, Lago Santo (Mondadori)

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Durante la cerimonia di premiazione al vincitore verrà assegnata un’opera d’arte.

I vincitori delle precedenti edizioni

Tra i vincitori delle precedenti edizioni figurano, tra gli altri, Barbara Baraldi, Paola Barbato, Maurizio De GiovanniGianni Farinetti, Leonardo Gori, Giovanni Negri, Claudio Paglieri, Giuliano Pasini, Barbara Perna, Massimo Polidoro, Fabrizio Roncone e Fausto Vitaliano.

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Sempre il 3 ottobre saranno assegnati il Premio NebbiaGialla per racconti inediti realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori (la storica collana di narrativa dedicata ai generi noir e poliziesco pubblicata dalla Arnoldo Mondadori Editore) e il Premio NebbiaGialla per romanzi inediti realizzato in collaborazione con la casa editrice Laurana – Calibro 9.

I nomi dei finalisti per le sezioni inediti (racconti e romanzi) saranno diffusi nel mese di luglio.

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