Premio Strega 2021, vince Emanuele Trevi

Tempo di verdetti per il premio Strega 2021: a Roma, al Ninfeo di Villa Giulia, va infatti in scena l’appuntamento finale con la 75esima edizione del premio letterario più ambito e discusso.

A vincere, tra i cinque libri finalisti, è il favorito della vigilia, Emanuele Trevi, con Due vite (Neri Pozza, 187 voti), giunto primo anche in cinquina.

Al secondo posto Donatella Di Pietrantonio, con Borgo Sud (Einaudi, 135 voti).

In terza posizione Edith Bruck, autrice de Il pane perduto (La Nave di Teseo, 123 voti, che ha già vinto il Premio Strega Giovani 2021).

Al quarto posto Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani, 78 voti).

A chiudere la cinquina è Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli, 66 voti).

Sia Caminito sia Bajani, va ricordato, sono in cinquina anche al premio Campiello.

La serata, condotta da Geppi Cucciari e in onda su Rai3, si è svolta in presenza, ma in formato ridotto, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Questo era stato l’ordine di arrivo in cinquina: Emanuele Trevi (256 voti), Edith Bruck (221 preferenze), Donatella Di Pietrantonio (220 voti), Giulia Caminito (215 voti), Andrea Bajani (203 voti).

Alla vigilia della notte del Ninfeo si è svolto, in presenza, al Monk di Roma, il Premio Strega Off: a vincere la quinta edizione è stata Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce. Quello di Strega Off è uno dei voti collettivi che contribuiscono a eleggere il vincitore del Premio Strega, ed è composto dal voto del pubblico insieme a quello delle riviste letterarie e culturali selezionate.