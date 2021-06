Premio Strega, Ciabatti fuori dalla cinquina: “Penso sia giusto rimanere un’anomalia”

Avrebbe dovuto giocarsi la vittoria finale con l’altro favorito, Emanuele Trevi, classificatosi effettivamente primo nella semifinale di Benevento (per Due vite, Neri Pozza, 256 voti complessivi), e invece Teresa Ciabatti si ferma al settimo posto (139 le preferenze ottenute da Sembrava bellezza) e resta sorprendentemente fuori dalla cinquina del premio Strega 2021 (qui tutti i dettagli sulla semifinale, ndr).

Una sconfitta pesante anche per la sua casa editrice, Mondadori. Il gruppo di Segrate si consola con il terzo posto (provvisorio) di Donatella Di Pietrantonio: 220 i voti per l’autrice di Borgo Sud (pubblicata da Einaudi).

Nel minuto a testa concesso ai semifinalisti per presentare il proprio libro, Teresa Ciabatti, interpellata da Gigi Marzullo nello scenario del Teatro Romano della città campana (dov’è nato il liquore che dà il nome al premio letterario italiano più ambito e discusso), quasi prevedendo il verdetto finale, ha ammesso: “Nella letteratura italiana penso che sia giusto rimanere un’anomalia“.

Fuori dalla cinquina anche due autrici come Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie, 141 voti) e Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie, 126).

A questo punto punto, resta da capire se, in vista della finale del Ninfeo di Villa Giulia, le carte si rimescoleranno o meno. Dal canto suo, Trevi punta alla rivincita dopo il secondo posto del 2012, quando l’autore di Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie) fu superato in finale da Alessandro Piperno (Inseparabili: il fuoco amico dei ricordi, Mondadori). Erano gli anni in cui, non senza polemiche, Segrate al premio romano dominava, o quasi…

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…