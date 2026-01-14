Premio Wondy 2026: ecco i 6 libri finalisti

Nato nel 2018 per celebrare le opere narrative capaci di raccontare la resilienza, il Premio Wondy è in ricordo di Francesca Del Rosso (1974-2016), giornalista e scrittrice conosciuta come Wondy nonché autrice del libro Wondy – ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro (Rizzoli, 2014), in cui raccontava, con ironia e coraggio, la sua esperienza personale con la malattia.

Giunto alla IX edizione, il riconoscimento è promosso dall’associazione Wondy Sono Io, nata con l’obiettivo di diffondere la cultura della resilienza in tutte le sue forme: dalla malattia e dal dolore personale, fino a esperienze collettive legate alla società, alla storia e ai grandi eventi globali.

Banco BPM, Gruppo Lavazza e Masi Agricola sono i main sponsor, mentre la rivista F e il Gruppo 24 ORE sono media partner (quest’ultimo è anche collaboratore dell’Associazione per la promozione dell’evento e per diffondere la cultura della resilienza attraverso la letteratura).

I finalisti della IX edizione

In vista della serata finale (con la premiazione, prevista per lunedì 20 aprile al Teatro Manzoni di Milano), è stata resa nota la sestina, selezionata dal Comitato Promotore, affiancato da un gruppo di lettori dell’associazione “Wondy Sono Io” e dai coordinatori designati. Ecco dunque i finalisti:

Da solo di Novita Amadei (Neri Pozza)

di Novita Amadei (Neri Pozza) L’alba della nostra libertà di Barbara Cagni (Fazi Editore)

di Barbara Cagni (Fazi Editore) Donnaregina di Teresa Ciabatti (Mondadori)

di Teresa Ciabatti (Mondadori) Casa, dolce casa di Andrea Kerbaker (Guanda)

di (Guanda) Cartagloria di Rosa Matteucci (Adelphi)

di Rosa Matteucci (Adelphi) Lo sbilico di Alcide Pierantozzi (Einaudi)

“I libri finalisti di questa nona edizione rappresentano una conferma di come la letteratura possa camminare nei sentieri più impervi della vita con un tono qualitativamente alto” commenta Alessandro Milan, Presidente dell’Associazione e prosegue: “La resilienza, parola troppo abusata ma alla quale noi del ‘Premio Wondy’ diamo un posto di rilievo, emerge nelle vicissitudini personali, così come in quelle collettive, raccontate dalle autrici e dagli autori finalisti”.

Seguirà alla selezione il giudizio della Giuria tecnica che quest’anno sarà composta da Gaia Tortora, giornalista e scrittrice (Presidente), Gianni Turchetta, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università Statale di Milano (Vice Presidente); Luca Dini, giornalista e direttore del settimanale F, Francesca Giannone, scrittrice; Chiara Moscardelli, scrittrice; Emanuele Nenna, imprenditore e pubblicitario; Silvia Nucini, giornalista e scrittrice; Dario Voltolini, scrittore e vincitore del Premio Wondy 2025.

L’opera premiata riceverà 5mila euro e una tela dell’artista Luca Tridente, le cui opere donate nelle precedenti edizioni sono state inserite nel Catalogo dell’Arte Moderna (Editoriale Giorgio Mondadori).

I vincitori delle edizioni precedenti

Nelle precedenti edizioni, il premio è andato a Viola Ardone per Il treno dei bambini (Einaudi), a Francesca Mannocchi per Bianco è il colore del danno (Einaudi Stile Libero), ad Antonella Lattanzi per Cose che non si raccontano (Einaudi Editore), ad Andrea Pomella (qui gli interventi dell’autore per il nostro sito, ndr) per L’uomo che trema (Einaudi), a Rosella Postorino per Le assaggiatrici (Feltrinelli), Alessandra Sarchi per La notte ha la mia voce (Einaudi), a Beppe Sebaste per Una vita dolce (Neri Pozza), e a Dario Voltolini con Invernale (La Nave di Teseo).