Tanti consigli di lettura per l’estate: scarica gratuitamente il nuovo numero della rivista Il Libraio

RITORNO AL XX SECOLO

Quando, cinque anni fa, abbiamo letto il suo primo romanzo, un thriller ambientato tra le sue montagne in Friuli, le ho voluto dedicare la copertina del Libraio. Perché c’è qualcosa nella sua prosa che non trovo altrove. C’è un senso della dignità femminile che vuole proporsi come un intero mondo alternativo. Teresa Battaglia, la protagonista dei suoi thriller, che sarà interpretata da Elena Sofia Ricci nella serie TV che abbiamo visto girare, arriva prima a scoprire chi è l’assassino perché ne percepisce il dolore e la sofferenza, non solo la malvagità, che tutt’al più ne è un effetto. Stessa consapevolezza della forza femminile in Fiore di roccia. Gli uomini combattono, le donne curano. Gli uomini credono di occuparsi delle cose importanti, ma poi sono le donne a stare vicino a chi nasce e a chi muore. Gli uomini vanno in guerra spavaldi con divise lustre e cannoni, le donne col silenzio e le scarpe di corda. Ora Ilaria Tuti in Come vento cucito alla terra affronta una nuova sfida con un romanzo ambientato tra la Francia e l’Inghilterra in tempo di guerra quando questa ha favorito l’emancipazione femminile. Professioni prima riservate agli uomini – molti dei quali al fronte – vengono concesse alle donne e cresce tra loro la consapevolezza di poter ambire a qualsiasi lavoro. Un percorso ancora oggi in divenire, un apartheid sotterraneo che scorre ancora oggi in parte nelle vene della società. Ma non è solo l’abilità narrativa capace di intrecciare i personaggi, la Storia e i temi a lei cari che mi fa prendere in mano i suoi libri. Alla fine è proprio la capacità di essere moderna senza rinnegare i sentimenti più atavici, le differenze di genere, i valori di una terra dura quanto amata. Ilaria ci fa toccare il suo cuore e il suo cuore incredibilmente ci contiene tutti. La guerra alle porte dell’Europa ci ha fatto ripiombare nel XX secolo e nei suoi nodi irrisolti. Nel 1919, a Parigi, si svolge anche la storia della fondatrice della famosa libreria Shakespeare & Co., Sylvia Beach, che il romanzo di Kerri Maher, La libraia che salvò i libri, ci fa rivivere. Una libreria sostenuta da amici scrittori quali Ernest Hemingway, Ezra Pound, Gertrude Stein e lo stesso James Joyce del quale è lei la prima a pubblicare l’Ulisse.

A sfondo storico e sempre in zona di guerra si svolge il romanzo di Barbara Bellomo, La casa del carrubo, che ci racconta lo sbarco in Sicilia in un romanzo ricavato da una storia della sua famiglia abilmente intrecciata con le vicende e gli intrighi dei grandi strateghi che hanno liberato l’Italia nella Seconda guerra mondiale. E così il destino dei protagonisti inciampa nella Storia con la ‘S’ maiuscola.

Chiarelettere incrocia la più brutale attualità e come sempre non le manda a dire: con Terza guerra mondiale di Luca Ciarrocca propone un’inchiesta completa sul potere militare globale e con Travolti da un atomico destino di Silvia Kuna Ballero, una lucida analisi di un tema, il nucleare, che tendiamo a trattare con troppa superficialità e scarse informazioni.

La casa editrice Guanda conferma la sua vocazione noir dopo il successo di Le notti senza sonno di Gian Andrea Cerone, con Il castello di Barbablù, il terzo romanzo di genere di Javier Cercas e con i nuovi intrecci di Marco Vichi, Non tutto è perduto e di Arnaldur Indriđason, In silenzio si uccide.

Da ultimo su queste pagine non posso non notare che è uscito un nuovo libro dalla fantasia sconfinata di J.K. Rowling, perché I segreti di Silente ci svela la storia di uno dei personaggi più amati e ammirati del mondo di Howgarts. Una buona lettura mentre aspettiamo il grande libro di Angela Terzani Staude, che ci svela la storia di Tiziano Terzani, che in qualche modo me lo ricorda in carne ed ossa e che del XX secolo è stato un testimone straordinario.

PS. A centro rivista, come sempre in questa stagione, una rassegna dei libri dell’anno più amati dai lettori, per scegliere cosa mettere in valigia e recuperare le letture mancate.