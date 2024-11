Scarica gratuitamente il numero di fine 2024 della rivista Il Libraio, con tanti consigli di lettura (e la guida ai regali)

Leggi l’editoriale firmato da Stefano Mauri e scarica gratuitamente, in pdf o epub, il numero di fine 2024 della rivista Il Libraio: spazio a tanti consigli di lettura, tra narrativa e saggistica, per tutti i gusti e le età. In copertina, Whoopi Goldberg…

«I libri lo sanno.»

Carlo Rovelli ha aperto con questa frase il suo intervento alla Fiera di Francoforte, davanti a duemila editori di tutte le nazioni. I libri sanno che siamo un’unica tribù che abita un unico pianeta che stiamo rovinando e che dovremmo essere solo amici e non farci le guerre.

«I libri lo sanno» è un bellissimo mantra per la comunità del libro: autori, lettori, editori, librai e tutti quelli che contribuiscono a farne un mare vivo e libero. I libri conoscono le ansie di un adolescente, o di una giovane donna. A questi lettori, dopo il grande successo del romance negli ultimi anni, la Buchmesse ha dedicato quest’anno il padiglione più grande, un intero hangar.

Così come il Salone di Torino a maggio scorso aveva affidato a Erin Doom un programma di incontri sul genere e Bookcity a Milano dedicherà loro uno spazio di eventi con grandissimi nomi.

I libri conoscono le paure profonde, così sapientemente descritte da Donato Carrisi, il più letto tra gli scrittori italiani di suspense, del quale in questo numero del Libraio si presenta il nuovo bestseller, La casa dei silenzi.

I libri conoscono anche le parole che curano i mali dell’anima, quelle di tanta narrativa giapponese di successo negli ultimi anni, ma in modo diverso anche di saggisti come Vito Mancuso e del suo Destinazione speranza, perché dare un senso al nostro essere al mondo è di per sé la cura delle cure.

Su questa frequenza Whoopi Goldberg, dopo aver perso l’amatissima madre e l’adorato fratello nel giro di poco tempo, ha voluto cantarne la forza in Frammenti di memoria, per ricordare quanto il loro amore le avesse consentito di superare qualsiasi difficoltà fino a diventare la straordinaria personalità che tutto il mondo conosce partendo da una situazione totalmente svantaggiata. Cresciuta in una casa popolare, figlia di una madre single abituata a prendere tanti lavori contemporaneamente per consentire ai due figli di crescere e studiare, invece della solita biografia di una celebrità che ha avuto una vita straordinaria e si lamenta dei genitori o dello stress che ha dovuto sopportare, Whoopi ha scritto un libro colmo di gratitudine per la famiglia. La gratitudine di chi non dimentica da dove è partita. Spesso viene in Italia ed è anche stata di recente ricevuta dal Papa in Vaticano.

Non mancano poi gli appuntamenti con scrittori fedeli al loro pubblico come Marco Vichi con Niente da perdere, un nuovo giallo dell’amatissimo commissario Bordelli, e Andrea Vitali con Il sistema Vivacchia, una nuova storia scabrosa e divertente sullo sfondo della provincia italiana.

Esordisce in questo numero la strepitosa Miss Bee, un nuovo personaggio uscito dalla sapiente e vivace penna di Alessia Gazzola, un romanzo tra Agatha Christie, Jane Austen e… l’impertinente Alessia. Torna finalmente anche Lars Kepler, co Il sonnambulo, e torna il seguitissimo Luca Pappagallo, per esplorare le ricette tradizionali della cucina italiana in La nostra cucina di casa.

Al centro della rivista troverete anche una guida ai regali con i libri recenti che più sono piaciuti ai lettori e ai librai. Il fascicolo termina con tre edizioni speciali per i regali, con aspetti tipografici curati e decorati secondo il nuovo gusto dettato dalla generazione Z.