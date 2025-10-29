lettrice libro libri per tornare bambini
Editoria

Solo un italiano su tre non ha mai letto un fumetto

Editoria
di Redazione Il Libraio 29.10.2025

A Lucca Comics & Games l’incontro “I fumetti sulle montagne russe: dove va il mercato, come cambiano i lettori”. Tanti i dati emersi: ad esempio, si scopre che solo un italiano su tre non ha mai letto un fumetto. Dominano i manga, che oggi coprono il 74,4% di tutte le vendite di fumetti (tra i comics, quelli per ragazze e ragazzi sono in grande crescita) – I particolari

Un italiano su quattro, il 24%, ha letto fumetti negli ultimi dodici mesi. Ma il bacino dei frequentatori di questo genere è ben più ampio e sfiora i due terzi degli italiani. C’è infatti un altro 3% che, pur avendo letto fumetti in precedenza, non l’ha fatto nell’ultimo anno, un ulteriore 39% ha letto fumetti in un passato più lontano spostandosi poi verso altri generi e altre letture. Detto in altro modo: un italiano su tre, il 34%, non ha mai letto un fumetto.

Il profilo dei lettori e delle lettrici di fumetti in Italia, rilevato dall’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori sulla lettura a cura di Pepe Research, è stato presentato a Lucca Comics & Games durante l’incontro I fumetti sulle montagne russe: dove va il mercato, come cambiano i lettori. Dopo il saluto di Giovanni Russo, responsabile degli affari istituzionali di Lucca Crea, e la presentazione dei dati sulla lettura e sul mercato a cura di Giovanni Peresson, ufficio studi di AIE, sono intervenuti Claudia Bovini (Star Comics), Emanuele Di Giorgi (Tunué – AIE), Giovanni Mattioli (Sergio Bonelli Editore), Matteo Montanari (Panini Comics), con la moderazione di Luca Raffaelli.

Può interessarti anche

I fumetti sulle
Redazione Il Libraio 24.10.2025 I fumetti sulle "montagne russe" (tra boom e lievi cali): dove va il mercato e come cambiano i lettori?

L’andamento delle vendite di fumetti, graphic novel e manga (con un calo negli ultimi 3 anni)

Se negli ultimi sei anni, ovvero dal 2019 prepandemico a oggi, le vendite nei fumetti nelle librerie, online e nei supermercati hanno complessivamente segnato una crescita record del 193% a copie (6,28 milioni di copie vendute complessivamente nei primi nove mesi del 2025) e del 196% a valore (59,5 milioni di euro), l’andamento annuale è stato invece molto discontinuo, con gli ultimi tre anni (sempre dati riferiti ai dei primi nove mesi) in calo rispettivamente del 15,9% (2023), del 9,5% (2024) e del 2,8% nel 2025 (dati NielsenIQ Bookdata).

Può interessarti anche

Libri: a Francoforte gli ultimi dati (negativi) sull'editoria, che si rivolge al Governo
Redazione Il Libraio 15.10.2025 Libri: a Francoforte gli ultimi dati (negativi) sull'editoria, che si rivolge al Governo

“I numeri delle prime due settimane di ottobre – sottolinea Emanuele Di Giorgi – ci dicono che andiamo verso un assestamento, tanto che a copie siamo a una flessione cumulata di solo lo 0,4% rispetto l’anno precedente. Siamo in presenza di un mercato che va stabilizzandosi e che è sempre più competitivo: i lettori di fumetti sono lettori che trovano risposte al loro desiderio di lettura anche in altre forme di fiction, narrativa di genere ma non solo. È un mercato grande e contendibile, con un pubblico curioso e dagli interessi variegati”.

Il 48% di chi non ha letto fumetti negli ultimi dodici mesi, ma lo ha fatto negli anni precedenti, dichiara di averli messi da parte “solo temporaneamente” per fare spazio a gialli, horror, romance, fantasy, fantascienza e molto altro.

lettrice leggere libri biblioteca libreria black note

 Il manga copre oggi il 74,4% di tutte le vendite di fumetti

Dal 2019 a oggi, il manga è cresciuto del 280,7% e copre oggi il 74,4% di tutte le vendite di fumetti. I fumetti per ragazzi sono cresciuti del 270,6% e rappresentano adesso il 14,3% delle vendite.  La graphic novel è cresciuta del 12,5%, rappresentando il 10,1% del mercato. Solo le “strisce” sono in flessione del 30,2%, rappresentando oggi una quota di mercato marginale pari all’1,2% di tutte le vendite.

Può interessarti anche

Fumetti e graphic novel da leggere nella vita
Gianluca Granito 22.06.2022 Fumetti e graphic novel da leggere nella vita

Il profilo dei lettori di comics

Se nella popolazione generale 15-74 anni i lettori di fumetti sono il 24% del totale, tra gli uomini questa percentuale cresce al 32%. Legge fumetti il 50% dei 18-24enni, il 49% dei 15-17enni, il 38% dei 25-34enni. I lettori sono infine il 29% tra i laureati e il 29% tra i lettori forti (più di 12 libri l’anno, fumetti esclusi).

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

 

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte