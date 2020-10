“Anestesia”: il nuovo volume della trilogia di Fumettibrutti

S’intitola “Anestesia” il terzo volume della trilogia di graphic novel firmate Fumettibrutti, nome d’arte dell’autrice catanese, classe ’91, Josephine Yole Signorelli: dopo “Romanzo esplicito” e “P. la mia adolescenza transessuale”, un nuovo capitolo, d’ispirazione autobiografica… – Su ilLibraio.it alcune immagini tratte dal volume

135 mila follower sul suo canale Instagram, Josephine Yole Signorelli non ha bisogno di introduzioni: originaria di Catania, classe 1991, è la fumettista nota con il nome d’arte Fumettibrutti, autrice di Romanzo esplicito e P. la mia adolescenza trans (entrambi Feltrinelli), due graphic novel autobiografiche in cui racconta alcuni dei momenti più significativi della sua vita di donna transgender. Anestesia (Feltrinelli) è il terzo volume della trilogia.

D’ispirazione autobiografica quanto i due volumi precedenti, Anestesia è dedicato a un processo di metamorfosi e transizione nella vita della protagonista, Yole, un processo che coinvolge tutta la sua vita, segnando l’inizio di un nuovo capitolo: la vittoria legale, l’intervento, il trasloco, una nuova città, una nuova casa, nuove persone, nuove relazioni, un nuovo percorso di studi, un nuovo lavoro.

Il cambiamento si rivela tanto necessario quanto doloroso e le tavole illustrate di Fumettibrutti trasmettono quel dolore in modo potente e pervasivo, più efficacie di qualsiasi parola. Eppure, al tempo stesso, comunicano al lettore la forza di una donna che non vuole arrendersi, neanche davanti alla mano più brutta che il destino potesse servirle, e con un coraggio incredibile decide di affrontare ogni ostacolo e andare avanti per la sua strada.

Tra ospedali, tribunali, rapporti familiari, rapporti sessuali, droghe e debiti da pagare con lavori tutt’altro che confortevoli, Josephine Yole Signorelli accompagna il lettore attraverso una galleria di personaggi e una serie di esperienze autentiche, che diventano lo specchio di un’introspezione continua e difficile, resa ancora più ardua dalla galleria di personaggi che si trasformano spesso in ostacoli sulla strada di Yole, che in Anestesia desidera solo trovare lo spazio per realizzare se stessa.