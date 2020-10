Fumetti e graphic novel da leggere ora

Quali fumetti leggere ora? E quali graphic novel? Ecco una selezione di comics pubblicati di recente, tra nomi cult (“Peanuts”), contemporanei (“A Panda piace”) e romanzi grafici ispirati a bestseller come “Soldati di Salamina” e “Patria”

“I fumetti sono le favole per gli adulti“, diceva Stan Lee, uno dei padri del fumetto americano e inventore dei personaggi Marvel più conosciuti al mondo. E forse è proprio per questo che comics e graphic novel piacciono così tanto: mettono assieme due arti insieme – il disegno e la scrittura – che impariamo ad amare fin da bambini.

A differenza delle favole, però, nei fumetti sempre più spesso troviamo anche le tematiche più difficili, come l’odio o la perdita, che vengono raccontate a lettrici e lettori non solo a parole, ma con un tratto di matita, un colore pastello o una doppia pagina illustrata e, a volte, perfino muta. Immancabili sono i sorrisi – e tante risate – che sfociano tra le pagine di questi libri, soprattutto quando iniziamo a conoscere i personaggi, che inevitabilmente attraversano la parete invisibile tra realtà e fantasia.

Se siete dei grandi appassionati di fumetti e graphic novel, oppure alle prime armi, potreste riscontrare comunque un problema comune: quali scegliere? Quali fumetti leggere ora? E quali graphic novel scegliere? Per venirvi in soccorso, ecco una selezione di consigli di lettura – che non pretende di essere esaustiva, e il cui i titoli non sono posti in ordine di importanza – per scoprire nuovi fumetti e graphic novel pubblicati tra la primavera 2020 e la fine dell’anno.

Fumetti da leggere adesso

Il mare verticale

Autore : Brian Freschi (sceneggiatore) Ilaria Urbinati (illustratrice)

: Brian Freschi (sceneggiatore) Ilaria Urbinati (illustratrice) Data d’uscita : 9 luglio 2020

: 9 luglio 2020 Casa editrice: Bao Publishing

Probabilmente questo fumetto è uno dei primi a parlare di un disturbo in forte aumento tra le nuove generazioni. Un’esperienza che hanno vissuto almeno una volta circa dieci milioni di italiani, che si trasforma in malattia almeno per la metà di loro.

È una storia dai colori vividi quella di India, giovane maestra elementare, che convive con i suoi attacchi di panico. In alcuni momenti la ragazza si paralizza, e con lei tutto il mondo circostante, il quale si spaventa, la allontana e le mette pressione.

Una malattia che pesa sulle spalle delle persone nella loro quotidianità, mentre si dividono tra relazioni, lavoro e vita sociale: è davvero la cosa migliore nascondere il problema sotto al tappeto, piuttosto che parlarne?

India ci insegnerà che “gli eroi nelle storie non vincono sempre. Però possono continuare a provare senza mai arrendersi. Forse è questo il loro vero potere”. Un racconto, scritto da Brian Freschi e illustrato da Ilaria Urbinati, che entra nelle fragilità dell’animo umano e smaschera un problema trattato ancora con poca sensibilità.

Peanuts

Autore : Charles M. Schulz

: Charles M. Schulz Data d’uscita : 3 settembre 2020

: 3 settembre 2020 Casa editrice: Magazzini Salani

Nel 1950 nascevano nomi importanti per la storia del fumetto internazionale, e insieme a loro alcuni dei ricordi più belli di molte generazioni: Charlie Brown, Patty, Lucy, Linus e la sua coperta, e l’immancabile Snoopy. Vi dicono niente questi nomi?

I Peanuts, nati come strisce giornaliere e tavole domenicali negli USA grazie a Charles M. Schulz, sono uno dei più famosi e influenti fumetti al mondo, pubblicati su oltre 2600 testate e, pensate un po’, hanno raggiunto 355 milioni di lettori.

Schulz ha introdotto nelle sue strisce concetti forti e importanti, come la depressione, le crisi d’identità, e lo ha fatto con un pubblico abituato a gag o a risate facili.

Magazzini Salani ha riunito parte della storia dei Peanuts in un unico volume, con oltre 1.300 strisce, selezionate con cura all’interno della produzione completa dell’autore, con l’obiettivo di ricostruire La Storia dei Peanuts attraverso un percorso rigoroso ma a sua volta originale.

Che altro dire? “Era una notte buia e tempestosa…”

La terra, il cielo, i corvi

Autore : Teresa Radice e Stefano Turconi

: Teresa Radice e Stefano Turconi Data d’uscita : 17 settembre 2020

: 17 settembre 2020 Casa editrice: Bao Publishing

Se avete amato Il porto proibito e Non stancarti di andare (entrambi editi da Bao Publishing), dovreste dare un’occhiata alla nuova opera del duo Teresa Radice e Stefano Turconi.

“Non si vedono villaggi: solo terra, terra arata e no, cielo, e corvi che si alzano gracchiando al nostro passaggio”, scriveva Mario Rigoni Stern in Ritorno sul Don. Ed è proprio da quella terra, quel cielo e quei corvi, che nasce la storia dell’alpino italiano Attilio Limonta, il caporalmaggiore tedesco Fucks e il secondino russo Vanja.

È la fine dell’inverno del 1943 quando due dei tre protagonisti scappano da una prigione russa, portando con loro il secondino. Comunicare è impossibile, come lo sembra la sopravvivenza: qual è quindi il profondo senso della vita? Quale obiettivo si può raggiungere in questa situazione? Costretti alla convivenza, i lati nascosti di tre uomini culturalmente diversi si riveleranno inaspettati.

Quella di Radice e Turconi è una storia di guerra, pronta sempre a uccidere la speranza, ma anche di voglia di guardare al futuro, stringendo forte l’incanto e la bellezza dell’esistere.

Soldati di Salamina

Autore : Javier Cercas, José Pablo García

: Javier Cercas, José Pablo García Data d’uscita : 24 settembre 2020

: 24 settembre 2020 Casa editrice: Guanda

Nonostante il titolo si rifaccia alla battaglia di Salamina, dove la flotta Ateniese sconfisse i Persiani, Javier Cercas racconta un altro episodio, di un’altra guerra combattuta in un altro Paese. È la civile spagnola, nel momento in cui le truppe repubblicane si dirigono verso la frontiera francese.

In questo graphic novel José Pablo García ci illustra uno dei romanzi spagnoli più apprezzati degli ultimi anni, la storia di Rafael Sánchez Mazas, fondatore e ideologo della Falange, uno dei responsabili diretti del conflitto fraticida. L’uomo, scampato a una fucilazione dei repubblicani, riesce a salvarsi, fino a quando un miliziano non lo riconosce…

Non è la prima opera a fumetti per la casa editrice Guanda, che ha già puntato diverse volte sul mondo dell’illustrazione, tra i più noti Le tre fughe di Hannah Arendt (Ken Krimsteindi), Il commissario Bordelli (Marco Vichi e Giancarlo Caligaris) e Logicomix (Apostolos Doxiadis e Christos H. Papadimitriou).

A panda piace l’avventura

Autore : Giacomo Bevilacqua

: Giacomo Bevilacqua Data d’uscita : 10 settembre 2020

: 10 settembre 2020 Casa editrice: Feltrinelli Comics

Sono ormai dodici anni che il personaggio di Panda è venuto al mondo grazie alla creatività di Giacomo Bevilacqua. O forse si dovrebbe dire che è Giacomo ad aver capito da ormai dodici anni di essere Panda? La serie, nata sul web e poi arrivata fino in librerie e fumetterie, si arricchisce di un nuovo capitolo con un’avventura lunga quasi 500 pagine. In questa storia, Panda compie un viaggio alla ricerca di sé stesso tramite la figura importante di Nonno Panda che, scomparso qualche anno prima di questa vicenda, spingerà il protagonista a confrontarsi con vari personaggi strambi e le loro particolarità.

La trasformazione di Curiosità in Ossessione, la compagna di viaggio Ansia, un signore paffutello che vive in un castello di sabbia e si fa chiamare Ozio, le sue due figlie Creatività e Pigrizia, e non da meno saranno il mostro Panico e il losco Paura. Come sempre, Panda ci accompagna come un animale guida nella profondità dell’essere umano, con una sensibilità spiccata e una dolcezza degna di un mangiatore di bambù.

Patria

Autore : Fernando Aramburu, Toni Fejzula

: Fernando Aramburu, Toni Fejzula Data d’uscita : novembre 2020

: novembre 2020 Casa editrice: Guanda

Difficile non conoscere il romanzo-bestseller vincitore del Premio Strega Europeo e del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa (vinti entrambi nell’anno 2018), che ha raggiunto diverse lettrici e lettori in Spagna e nel resto del mondo. La storia di due famiglie legate a doppio filo, di affetti, di amicizie e di sentimenti feriti. E ancora un racconto della Storia di un Paese segnato dal terrorismo dell’ETA e dagli spiriti indipendentisti.

Ambientato in una città rurale dei Paesi Baschi, considerata il “profondo Euskadi” dove la Euskadi Ta Askatasuna impone un clima di terrore su chi non sostiene la causa, Patria (Guanda) racconta gli anni di piombo del periodo post-franchista che ha caratterizzato questa regione fino al 2011.

È sulla base del romanzo di Fernando Aramburu che Toni Fejzula, fumettista e scrittore serbo, ha creato l’omonimo graphic novel. Anche in questo caso le storie più difficili vengono ri-raccontate con parole e immagini che descrivono una comunità lacerata, ma allo stesso tempo una storia di gente comune.

Pelle di mille bestie

Autore : Stéphane Fert

: Stéphane Fert Data d’uscita : 27 agosto 2020

: 27 agosto 2020 Casa editrice: Tunué

Stéphane Fert vi aveva già conquistati con Morgana (Tunué)? Bene, perché ora torna in gran forma con un nuovo fumetto dai colori simili e con una nuova, indipendente e forte donna: la principessa Ronces. L’illustratore francese ci racconta non solo un viaggio fantastico in piena regola – maghi, giganti, rospi e chi più ne ha più ne metta – ma anche di una protagonista che pronta a lottare per non arrendersi al destino.

Per evitare un matrimonio non voluto, Ronces fugge, e sarà pronta a rischiare tutto per dimostrare che la libertà è pronta a vincere contro il potere e la morte. Proprio come Morgana, anche la principessa è un personaggio che diventa simbolo della lotta femminile contro un destino imposto dal genere maschile.

Un riadattamento della fiaba di Dognipelo dei fratelli Grimm, che diventa un’occasione per godersi gli acquarelli dalle tinte bluastre di Fert.

Zanne

Autore : Sarah Andersen

: Sarah Andersen Data d’uscita : 3 settembre 2020

: 3 settembre 2020 Casa editrice: BeccoGiallo

Se fossimo a un colloquio di lavoro, Sarah Andersen avrebbe una lettera di raccomandazione niente male: avete mai riso e sorriso con le strisce di Sarah’s Scribbles?

Quest’anno l’autrice della webcomic nata nel 2011 ci propone un nuovo personaggio dai canini allungati e qualche problemino con il sole: Elsie, vampira trecentenaria, conosce in una notte qualsiasi, in un bar, la sua anima gemella. Peccato che questa a ogni luna piena si trasformi in un lupacchiotto peloso.

Una storia romantica – ma pur sempre buffa – vissuta da due figure centenarie ai tempi moderni, tra piccole debolezze e fobie delle rispettive specie, dove evitare cose come l’aglio e l’argento sembra davvero difficile.

Il fumetto, che raccoglie le strisce pubblicate su Tapas, non manca ovviamente del tipico humor dell’illustratrice americana.

Ogni cosa è bellissima, e io non ho paura

Autore : Yao Xiao

: Yao Xiao Data d’uscita : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Casa editrice: Edizioni Atlantide

Aveva già pubblicato su Time, Vice e National Geographic, ma questo è il primo libro – per altro autobiografico – della fumettista illustratrice Yao Xiao, nata in Cina ma residente a New York. Ed è proprio l’appartenenza a essere il centro di questa storia: quella geografica, quella culturale, quella del cuore.

Il racconto della vita attraverso gli occhi di una giovane protagonista queer, immigrata negli Stati Uniti, che ricerca sé stessa in un mondo del tutto nuovo, oltre quelli che possono essere confini geografici o di genere. Un libro che percorre labirinti intricati, dove alcune barriere sembrano insuperabili, come la paura di affidarsi e di fidarsi, di mostrarti per chi si è veramente.

Quella di Xiao è una storia profonda, commovente e tenace, che racconta tramite il fumetto un concetto essenziale: “Creiamo i mostri per proteggerci dal buio. Racconta a qualcuno dei tuoi incubi. Lascia che i suoi mostri proteggano i tuoi“.

De Chirico. Interno metafisico con biscotti

Autore : Sebastiano Vilella

: Sebastiano Vilella Data d’uscita : 1 ottobre 2020

: 1 ottobre 2020 Casa editrice: Oblomov

Che cosa hanno in comune il noir e la stagione metafisica di De Chirico? C’è un senso di mistero ed enigma che Sebastiano Vilella è riuscito a trasmettere in questo graphic novel dedicato all’inventore della pittura metafisica.

Ambientato negli anni a ridosso della Grande Guerra, il libro mescola fiction e realtà, memorie e scritti del pittore insieme a fantasie avvincenti dell’autore. A metà tra feuilleton e romanzo storico, la detection segue gli eventi di De Chirico tra Firenze, Parigi e Ferrara, negli anni contraddistinti non solo da un vicino conflitto bellico, ma anche dall’influenza Spagnola, da grandi artisti celebri come Apollinaire e da una stagione artistica avanguardista.