Che disagio la vita da Millennial! Il nuovo libro a fumetti di Sarah Andersen

Il racconto dei Millennials è ormai al centro del discorso: dai romanzi alle serie tv, passando per le newsletter e i fumetti, non mancano le narrazioni che descrivono la vita, i sentimenti e i sogni della generazione precaria per eccellenza.

Secondo il Guardian le caratteristiche principali di questa produzione sono il tono ironico e cupo, lo stile frammentario e la presenza di protagonisti (e più che mai protagoniste) instabili, alla ricerca di un luogo da chiamare casa, a metà tra il desiderio di stabilità e la tentazione di fuga.

È proprio in questa linea che si colloca anche Che disagio! (BeccoGiallo), il nuovo libro di Sarah Andersen, fumettista e illustratrice americana molto seguita sui social, che torna con la quarta raccolta di Sarah’s Scribbles – la serie che ha vinto il Goodreads Choice Award, il premio dei lettori di Goodreads, per tre anni di seguito.

Per l’incorreggibile e sopra le righe Sarah adattarsi alla quotidianità non è affatto una sfida facile. Specialmente per una nerd introversa come lei, fare i conti con le proprie insicurezze e fissazioni può risultare un’impresa non indifferente, da fronteggiare a colpi di battute, pose eccentriche e affermazioni a caso.

Ma in fondo, chi ha bisogno della mondanità quando si può parlare tutto il giorno di true crime e di fenomeni paranormali e si ha un gatto al proprio fianco?

Ansia, disagi, evocazione di entità soprannaturali, tentativi estremi di socializzazione, approcci amorosi e utilizzo compulsivo dei social sono solo alcune delle improbabili situazioni che vengono raccontate dall’autrice con ironia e dolcezza.

Dopo Crescere, che palle!, Un grosso morbidoso bozzolo felice e Tutto sotto controllo! Sarah Andersen ci offre una guida alla sopravvivenza per le nostre frenetiche giornate, mostrandoci le gioie e i dolori di diventare adulti. Perché la vita è bella, anche se a volte ci si sente fuori posto.