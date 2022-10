Graphic novel: per la prima volta in Italia Benjamin Marra

Discepoli è ambientato a Marin County, nel 1978. Clara e Wendy hanno casa tutta per loro. Sono amiche da sempre, e colgono l’occasione per fumare di nascosto e parlare di ragazzi. Lo hanno sempre fatto, ma quella sera qualcosa non andrà come programmato. La provincia californiana è famosa per i suoi miti urbani, i suoi riti e le sue sette religiose…