“Kaiju No. 8” arriva in Italia: la metro di Milano si “veste” da manga

Arriva in Italia “Kaiju No. 8”, il manga dei record che ha già venduto più di 5 milioni di copie in Giappone: la stazione Metro Porta Genova di Milano viene dedicata a questo nuovo shonen e nel mezzanino è possibile leggere le prime tavole del fumetto di Naoya Matsumoto, nato in digitale – I particolari

Arriva in Italia Kaiju No. 8, il fumetto dei record firmato da Naoya Matsumoto uscito in Giappone nel 2020 e annunciato a Lucca Comics & Games 2021.

90.000 copie vendute in Giappone soltanto nella prima settimana dopo il lancio, un totale di 5 milioni per i cinque volumi che compongono la serie: Kaiju No. 8 è il primo manga in assoluto, nato in digitale, a toccare queste cifre, traguardo ancor più impressionante se si pensa che è stato raggiunto senza ancora la produzione di un anime ad aumentarne la visibilità.

Dopo il grande successo in America e in Francia, dove è stato il manga più venduto in assoluto nella settimana d’esordio, la serie di Matsumoto, nata sulle pagine della rivista online Shonen Jump+, approda in Italia con Star Comics.

Per due settimane, la fermata metro Porta Genova di Milano viene dedicata ai personaggi della serie e, nel piano mezzanino, è possibile leggere le prime 14 tavole del fumetto. Anche in Francia, il lancio è stato accompagnato da un’iniziativa audace: un gigantesco Kaiju è comparso sulla facciata della Biblioteca Nazionale di Parigi.

Il primo volume della serie è disponibile in 3 diverse edizioni: Regular Edition, la cui prima tiratura contiene delle illustration card allegate in regalo; Limited Edition, con sovraccoperta a 7 colori con effetti speciali metallizzati, mini poster interno, pagine a colori extra assenti nelle altre edizioni e un set di segnalibri in allegato in regalo; Variant Cover Edition, a tiratura limitata, con sovraccoperta con effetti speciali materici e un set di quattro illustration card in regalo.

Quella creata da Naoya Matsumoto è una storia di rivalsa percorsa da una nota di ironia, che racconta con forza come non sia mai troppo tardi per inseguire i propri obiettivi. In un mondo invaso da creature gigantesche e distruttive, i kaiju, il Giappone è costantemente sotto attacco ed è costretto a proteggersi con le Squadre di Difesa Speciali, create appositamente per combattere questi mostri. I loro membri sono considerati veri e propri eroi e il protagonista Kafka Hibino (il cui nome omaggia il grande romanziere Franz Kafka) vuole entrare a farne parte.

Ma le cose prendono una direzione diversa quando una creatura minuscola e bizzarra si insinua nel suo corpo, trasformandolo in un uomo-kaiju: potente quanto e più dei mostri ma senza aver perso la sua coscienza umana, il protagonista si ritrova nella lista nera delle Forze di difesa, con il nome in codice di Kaiju No. 8.