A Zerocalcare il premio Tiziano Terzani

Zerocalcare, alias Michele Rech, ha accolto con emozione la vittoria del Premio Letterario internazionale Tiziano Terzani 2023 per il graphic novel No Sleep Till Shengal (Bao Publishing): “Sono felice di questo Premio intitolato a Tiziano Terzani, un riferimento prezioso per chi, come me, verso la fine degli anni Novanta si affacciava sul mondo cercando uno sguardo diverso sui modelli della società, uno sguardo diverso sui modelli convenzionali”, ha spiegato il fumettista italiano più amato a Udine, al fianco di Angela Terzani Staude.

Zerocalcare ha parlato del suo lavoro e ha raccontato il suo rapporto con Terzani. Ha ricordato la stagione No Globel, i disordini di Seattle a quelli del G8 di Genova, sottolineando che leggere le parole di Terzani gli ha fornito strumenti di comprensione su quello che stava accadendo.

Per Zerocalcare questo premio (che per la prima volta va a un graphic novel), “riconosce le ragioni per le quali nel 2021 abbiamo scelto di andare nel Nord dell’Iraq, e più in generale nella regione mesopotamica: dove i curdi e altri popoli testano un modello di convivenza che può insegnare molto anche altrove. Eppure oggi sono pressati dalla minaccia non solo delle bande jihadiste, ma anche di entità statali come la Turchia e lo stesso Iraq”.

Il fumettista, tra le altre cose, ha aggiunto: “Il mio primo obiettivo è evitare che le persone escano da un mio libro peggio di come sono entrate. Per questo cerco di prestare attenzione ad alcune cose: non alimentare gli stereotipi, non inserire elementi divisivi, utilizzare anche il registro dell’ironia, e fare in modo che tutti possano avere accesso alle informazioni che permettono di seguire una storia” (qui il video su Telefriuli, ndr).

Questa la motivazione della giuria per il riconoscimento a Zerocalcare: “Michele Rech compie un viaggio coraggioso in Iraq, dentro la realtà contraddittoria e dolorosissima della comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde. Entra nella storia di conflitti che la geopolitica ha rimosso dalla sua narrazione e di cui nessuno vuol sentir parlare. In veste di Zerocalcare, ci consegna un reportage di irresistibile presa fin dalla prima tavola, fin dal primo fumetto, che contiene già un universo di pensieri, una visione originale del mondo e il tarlo di una coscienza che è impossibile mettere a tacere. Utilizzando la forza di una commovente autoironia, non nasconde la fragilità umana di un anti-eroe che può permettersi le paranoie di chi viene dal ‘primo mondo’. E proprio per questo ci assomiglia e ci parla: ci fa entrare nelle sue paure, reali o immaginarie, nei suoi dubbi, nelle sue perplessità. E nel suo perenne senso di inadeguatezza, che è anche il nostro. Usa le parole della quotidianità, elementari, sboccate, quasi di strada, teneramente pungenti. Mai addomesticate. E ci parla soprattutto attraverso il segno essenziale della sua matita, capace di costruire personaggi indimenticabili, icone del nostro tempo e maschere delle nostre nevrosi. Un segno capace di restituire atmosfere e situazioni di dolore assoluto, che esigono silenzio, pudore e rispetto, perché nessuna parola potrebbe raccontarle. Per questa pietà senza retorica, che non rinuncia a immergersi nell’abisso di indicibili massacri, pur conservando lo stupore e l’innocenza dello sguardo; per la capacità di raggiungere i giovani e i meno giovani con un linguaggio contemporaneo, la giuria conferisce il Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani 2023 a Michele Rech-Zerocalcare per No sleep till Shengal“.