“La Camera Picta”: a Milano arriva una “Libreria delle Arti”

Non solo librerie (e negozi in generale) costretti a chiudere per il caro-affitti. Grazie all’iniziativa, coraggiosa e appassionata, di Michela Bettoni, storica dell’arte bresciana, a Milano, in zona Porta Romana, apre “Camera Picta – Libreria delle Arti”. Spazio a libri d’arte, monografie, testi di critica, illustrazione, graphic design e oggettistica – I particolari

Difficile, negli ultimi mesi, leggere di buone notizie legate al mondo delle librerie, in particolare in una città come Milano, in cui l’intero settore del commercio è alle prese con il caro-affitti. Eppure, come racconta l’edizione milanese del Corriere della Sera, una buona notizia è arrivata, dopo mesi segnati dal segno meno per l’industria del libro.

L’iniziativa, coraggiosa e appassionata, è di Michela Bettoni, storica dell’arte bresciana (con “dieci anni di esperienza con Electa nel bookshop interno alla Triennale, e altrettanti di rapporto con Mondadori Multimediale per la didattica di settore”, si spiega nell’intervista al quotidiano), che in pieno luglio ha inaugurato Camera Picta – Libreria delle Arti, in via della Braida 5, in zona Porta Romana.

Al Corriere Milano la libraia (attiva anche su Instagram) spiega: “Confido nel progetto della specialistica, a Milano mancava un negozio esclusivo, concentrato solo sull’arte. La mia idea è attirare con letture e percorsi anche chi si sente intimidito dalla materia…”.

In questo nuovo negozio indipendente c’è spazio per libri d’arte, monografie, testi di critica e antologici, illustrazione e graphic design. In vendita anche oggettistica (“pochi pezzi di artigianato locale selezionati con cura, il fatto a mano è da sempre un’altra passione”).

Per ora l’orario di apertura è ridotto, dal martedì al venerdì dalle ore 14 alle 19, e il sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

nota: l’immagine grande è tratta dalla pagina Instagram del negozio