Una nuova libreria Mondadori a Milano, in Corso Buenos Aires. E ora a Segrate guardano all’estero…

Dopo che Marina Berlusconi, a seguito dell’approvazione del bilancio annuale, ha parlato di un gruppo Mondadori “forte e robusto”, a Milano apre un nuovo Mondadori Bookstore, in Corso Buenos Aires (la 13esima libreria in città e la 56esima in Lombardia, considerando che due terzi dei punti vendita sono in franchising). Il nuovo negozio, pensato “per un pubblico ampio e trasversale”, può contare su 12 vetrine e ospita 20mila titoli, per tutte le età e i gusti di lettura. Grande spazio per manga, romance e libri per bambini e ragazzi. L’Amministratore delegato di Mondadori Retail Carmine Perna anticipa che nel corso del 2026 arriveranno “circa 30 nuove aperture, ma anche alcune chiusure”. E svela che il gruppo sta valutando di aprire negozi in Francia, Spagna e Svizzera… – I particolari

Una nuova libreria Mondadori a Milano, in Corso Buenos Aires, via dello shopping meneghino per eccellenza, dove già da anni c’è una Feltrinelli, e dove sempre Feltrinelli ha da poco inaugurato un secondo spazio, sperimentando il format BookBubble.

La 13esima libreria Mondadori a Milano

Salgono così a 13 le Mondadori nel capoluogo lombardo, con presidi anche in zone più residenziali (e salgono a 56 i punti vendita in Lombardia).

In totale, le librerie Mondadori in Italia sono attualmente 540, di cui 68 di proprietà.

Nel 2026, come ha spiegato l’Amministratore delegato di Mondadori Retail Carmine Perna, le nuove aperture dovrebbero essere circa 30 (di cui due terzi in franchising) e, come ogni anno, sono previste anche alcune chiusure.

Mondadori Retail guarda all’estero…

Non solo: se Feltrinelli ha da poco aperto la sua prima libreria in Sudamerica, a Montevideo, come anticipa lo stesso Perna Mondadori sta valutando il debutto in Paesi come Francia, Spagna e Svizzera.

Presentando il nuovo Mondadori Bookstore, lo stesso Ad di Mondadori Retail ha ricordato la recente apertura, dal valore simbolico, nello storico Mercato Rombon, oltre a quelle in zona Marghera e in Crocetta, e il franchising in San Gottardo, senza dimenticare investimenti rilevanti come quello per la nuova Mondadori Duomo nel marzo 2023 e quello per il rinnovo della libreria Rizzoli in Galleria nel maggio di un anno fa.

La nuova libreria è stata presentata alla stampa in un incontro a cui hanno preso parte anche Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, ed Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa del Comune di Milano.

Una libreria pensata “per un pubblico ampio e trasversale”

“Il Mondadori Bookstore di Corso Buenos Aires si inserisce in un luogo simbolo della quotidianità milanese: uno spazio in una posizione di grande visibilità e passaggio, pensato per un pubblico ampio e trasversale”, ha dichiarato Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail, che ha aggiunto: “Si tratta di un’ulteriore occasione di crescita del nostro network. Tutto ciò conferma il nostro impegno nel cercare di creare punti di incontro e di promozione della lettura a favore della comunità”.

12 vetrine e 20mila titoli, per tutte le età e i gusti di lettura

Il nuovo Mondadori Bookstore si affaccia con 12 vetrine – su Corso Buenos Aires e Piazza Lima -, con una superficie di 350 metri quadri.

Tra gli scaffali della libreria lettori e lettrici di ogni età potranno trovare circa 20mila titoli, dai classici ai bestseller, tra libri di narrativa, saggistica, varia e internazionali.

Dai manga al romance

La libreria ospita le novità in specifiche aree tematiche, come We are Junior, lo spazio per i più giovani, “che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose”; Just Comics, il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti; My New Romance, il nuovo concept rivolto a chi ama l’universo romance; e inoltre una selezione di prodotti di cartoleria, giocattoli, musica, gadget e gift card.

Iniziative, eventi e servizi online

La nuova libreria proporrà naturalmente iniziative ed eventi.

E non mancheranno i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro. Tra i servizi inclusi è disponibile anche Zeercle, che consente alle persone di vendere i propri libri oltre che CD, vinili, videogiochi fisici, DVD e Blu-ray, ricevendo in cambio una gift card corrispondente al valore attribuito ai prodotti, da utilizzare nelle librerie e sul sito.

Marina Berlusconi: “Il gruppo Mondadori è forte e robusto”

Intanto, l’Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunitasi ieri sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. E ha deliberato, “in conformità alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione”, la distribuzione di un dividendo unitario di 0,154 euro, “al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie) alle record date di seguito indicate: i dividendi complessivi ammontano a circa 40 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’esercizio precedente. “Tale importo corrisponde a un payout di quasi il 75% dell’utile netto 2025 e a un dividend yield pari al 7,3% rispetto al prezzo dell’azione al 31 dicembre 2025″, si spiega nella nota di Segrate.

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“Il libro sta mantenendo una grande vitalità”

La stessa Marina Berlusconi ha commentato: “Il gruppo Mondadori è forte e robusto, e questa è una buona notizia anche per il nostro Paese, perché dimostra come il libro stia mantenendo una grande vitalità (…). Mentre i social media e l’intelligenza artificiale sono costretti a inseguire sempre l’ultimo aggiornamento, il libro non è cambiato nonostante i suoi sei secoli di età. E contribuisce ancora – e ogni volta – ad aprire la mente di chi lo legge”.