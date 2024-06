Una nuova libreria indipendente in provincia di Verona: apre Tangram, “un luogo d’incontro e di cura”

Una bella notizia dal Veneto: apre infatti a Villafranca di Verona, in Corso Garibaldi 16/g, una nuova libreria. Parliamo della Libreria Tangram, uno spazio in cui trovare “libri per tutte le età e di ogni genere”.

Il negozio – che sarà inaugurato venerdì 7 giugno alle 18 – nasce da un sogno di Tangram Cooperativa Sociale di Valeggio sul Mincio, che dal 2000 si occupa di progettare, realizzare e gestire servizi socio-educativi destinati ai minori e alle loro famiglie in provincia di Verona e Mantova.

I LIBRAI E LA LIBRERIA

Si presentano i librai, che dal 7 giugno saranno pronti ad accogliere lettrici e lettori di ogni età. A partire da Ana Gutierrez, educatrice e appassionata lettrice, biblioterapista e lettrice a voce alta specializzata nella letteratura illustrata per bambini che poi, però, ha portato anche nei laboratori per adulti. “La libreria era un sogno nel cassetto che la cooperativa Tangram ha fatto diventare realtà. Il mio desiderio è che la nostra libreria diventi luogo d’incontro e di cura, per grandi e piccini e riferimento nel territorio per la lettura e il gioco”, ha dichiarato la libraia.

Mentre Alessio D’Amelio è un appassionato lettore, con una predilezione per la narrativa, dai classici imprescindibili ai libri più recenti: “La mia passione per la buona letteratura ha trovato sbocco in questa nuova avventura grazie alla cooperativa Tangram”, afferma Alessio, che aggiunge: “Vorrei che la libreria diventasse un luogo di condivisione… i bei libri non vanno tenuti per noi stessi, ma condivisi con gli altri“.

Nel negozio – oltre alle ultime novità – saranno disponibili romanzi, albi illustrati, graphic novel, manga e una selezione di giochi. Uno spazio aperto anche alla formazione, all’incontro con autori e autrici, a laboratori per bambini e adulti, con un’agenda di eventi in libreria per conoscere e conoscersi.