Premio Gianna e Roberto Denti 2024: vince la libreria Farfilò di Verona

È la libreria Farfilò di Verona la vincitrice del Premio Gianna e Roberto Denti 2024, premio letterario promosso dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e dalla rivista Andersen che seleziona ogni anno la migliore fra le librerie per bambini e ragazzi.

Il premio, giunto all’undicesima edizione, è stato creato per sottolineare il ruolo e il valore di questi fondamentali presidi di cultura sul territorio, e per ricordare la figura e l’impegno di Roberto Denti (1924-2013) giornalista, scrittore e soprattutto fondatore, insieme a Gianna Vitali (1943-2016), della storica Libreria dei Ragazzi di Milano. La giuria del premio è composta dagli editori per Ragazzi di AIE e dalla direzione della rivista ANDERSEN.

Nata nel 2014 da un’idea di Lucia Cipriani, ex bibliotecaria e coordinatrice provinciale di Nati per Leggere, la libreria Farfilò è una libreria accogliente che negli anni ha consolidato i rapporti con scuole, associazioni e realtà del territorio, diventando un punto di riferimento per i bambini e le bambine della zona.

Queste le motivazioni della scelta della giuria: “Per il lavoro culturale, ormai ultradecennale, dalla parte delle bambine e dei bambini; con la selezione puntuale di titoli della migliore editoria per l’infanzia, valorizzandone il catalogo attraverso libri ‘senza fretta‘, capaci di raccontare l’infanzia stessa. Per aver saputo diventare un importante spazio di riferimento per il territorio a proposito della riflessione sulla cura dell’infanzia e sulla cultura per l’infanzia, non solo in fatto di libri ma anche di altre occasioni educative e ludiche; pure attraverso le iniziative per adulti, volte a vivificare e trasporre nella nostra contemporaneità il valore di comunità di ‘farfilò‘ ovvero raccogliersi intorno al racconto prendendosi un tempo insieme”.

LA PREMIAZIONE

Il Premio sarà assegnato sabato 25 maggio durante la 43esima edizione del Premio Andersen che si terrà a Genova nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale e metterà sotto i riflettori le eccellenze del panorama editoriale per ragazzi dell’anno.

“Il Premio Gianna e Roberto Denti è un’occasione autorevole per riconoscere la giusta importanza al mestiere del libraio, un tramite fondamentale tra la produzione editoriale e i lettori di ogni età” ha dichiarato Carlo Gallucci, coordinatore della Commissione Permanente Ragazzi di AIE. “La miglior libreria per ragazzi scelta quest’anno rappresenta perfettamente i valori del premio: la grande capacità di invitare i più piccoli alla lettura sviluppando l’immaginazione e la volontà di creare occasioni di incontro per nutrire con costanza la passione per la cultura e il libro”.