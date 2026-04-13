librai della nuova libreria ubik di scalea
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Nel cuore di Scalea, in Calabria, apre la libreria Ubik Victoria

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di Redazione Il Libraio 13.04.2026

Nasce in Calabria, nel cuore di Scalea, una nuova libreria Ubik, Victoria, gemellata con quella di Praia a Mare. A gestirla, cinque libraie e librai (nella foto grande), pronti a soddisfare ogni tipo di pubblico, con una particolare attenzione per le nuove generazioni di lettrici e lettori: “Ci rivolgiamo a un ampio territorio sprovvisto di librerie” – La storia

Dopo le recenti aperture di Vigevano, Tortolì e Iglesias, una nuova libreria Ubik, Victoria, apre i battenti a Scalea, uno dei borghi più suggestivi della Riviera dei Cedri, in provincia di Cosenza.

nuova libreria ubik scalea

Tra vicoli medievali e scorci unici, sorge questo nuovo presidio culturale, gemellato con la già esistente libreria Victoria Ubik di Praia a Mare, distante circa quindici minuti da Scalea. A gestirlo sono cinque librai, che si alterneranno tra i due centri.

Con questa nuova apertura, la Calabria arriva a contare sei librerie Ubik, dislocate tra le province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

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Il titolare di entrambe le librerie, Pasquale Lanzillotti, ha raccontato: “La nuova libreria si rivolge non solo alla città, ma a un ampio territorio circostante, sprovvisto di librerie. Vogliamo portare anche a Scalea eventi e iniziative culturali, come già facciamo da anni con la libreria di Praia a Mare”.

Il nuovo spazio dedicato ai libri della cittadina calabrese, che si affaccia sulla costa tirrenica con i suoi 11mila abitanti, si trova nella piazza principale (dedicata al filosofo e medico scaleota Gregorio Caloprese), cuore del passeggio e dei principali negozi.

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libreria Ubik scalea

Con i suoi 150 metri quadrati, la libreria accoglie lettrici e lettori di ogni età, con un occhio di riguardo rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, e con una vasta scelta di manga e romance.

L’apertura ufficiale è stata poco prima di Pasqua, giovedì 2 aprile, con il firmacopie della scrittrice Erica Cassano (appena tornata in libreria con il nuovo romanzo Duramadre, dopo il fortunato esordio di La grande sete, sempre con Garzanti).

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