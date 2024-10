Libri usati su Vinted

Nel mondo della moda (e non solo), da tempo si parla del fascino esercitato dall’usato sulle nuove generazioni, per motivi di sostenibilità (e di potere d’acquisto). Ma la “second hand generation” si dimostra affascinata anche dai libri usati, tra librerie specializzate, mercatini e online (ora anche su Vinted)

Da anni, nel mondo della moda e non solo, si parla del fascino esercitato dall’usato sulle nuove generazioni (e non solo), tra mercatini vintage e portali online specializzati. Alla base motivi etici, legati alla sostenibilità, ma non solo (conta ovviamente anche il potere di spesa, e non soltanto la voglia di prendere le distanza dal fast fashion). Tanto che da tempo è arrivata una specifica definizione: “Second Hand Generation“. Che, dopo gli abiti di seconda mano, sta allargando lo sguardo a tanti altri oggetti.

Qui entrano in gioco i libri stessi. E se in Italia ci sono amatissime librerie specializzate (e mercatini) che propongono libri usati (a partire dal leader di mercato in questo ambito, la catena Il Libraccio, con 45 anni di storia alle spalle, e, attualmente, 62 punti vendita in 34 città), nei giorni scorsi Thomas Plantenga, l’amministratore delegato del portale specializzato Vinted, sito di moda di seconda mano apprezzato anche in Italia, al Financial Times ha spiegato che la sua società si appresta ad allargare il raggio d’azione, dall’elettronica di consumo ai giocattoli, fino ai libri stessi: “Alla fine, la nostra visione è di fare dell’usato la prima scelta, a livello globale, e per qualsiasi tipo di prodotto che si possa immaginare”.

L’ascesa di Vinted

Va detto che su Vinted è già attiva la sezione dedicata ai libri, con tanto di suddivisione tra “letteratura e narrativa”, “saggistica” e “bambini e ragazzi”, e già molti testi usati a disposizione. Stando a commenti e video in cui ci si imbatte su social e piattaforme, sembrano essere già diversi i lettori e le lettrici che usano il portale per vendere e comprare libri usati. Su TikTok e Instagram, infatti, non mancano video-guide, post e stories dedicati.

Come ricorda La Repubblica, “il valore di Vinted è arrivato a 5 miliardi di euro, dopo l’ingresso di nuovi investitori. La società, fondata in Lituania nel 2008, ha venduto azioni per 340 milioni di euro a diversi fondi di investimento, tra cui Tpg e Hedosophia”. Tra l’altro, nel 2023, Vinted è diventata redditizia per la prima volta, e ha registrato una crescita dei ricavi del 61%.

Il fascino delle librerie dell’usato e dei mercatini



Non stupisce l’attenzione per i libri usati online, che non è certo una novità, ma è difficile, anzi è impossibile, per giovani e meno giovani, sostituire il fascino dell’acquisto in libreria (nei mercatini o nelle manifestazioni dedicate) quando si parla di romanzi e saggi di seconda mano.

E la conferma arriva anche da #BookTok stesso (dove, per citare un esempio non a caso, il profilo del Libraccio ha ben 72mila follower; tra l’altro, le vendite su Libraccio.it rappresentano una quota importante): come abbiamo raccontato, infatti, sulla piattaforma si trovano anche molti appassionati di libri antichi e rari, che seguono i contenuti di librai specializzati. Protagonisti di questo tipo di video sono spesso prime edizioni rarissime, manoscritti, titoli da collezione e molti altri artefatti insoliti e preziosi.

“Librai antiquari” su TikTok

Tra i “librai antiquari“, dagli Usa all’Italia, abbiamo scritto di Reid Moon (@moonsrarebooks), proprietario della libreria Moon’s Rare Books nello stato dello Utah, e di Luca Cena (@whitelandsrarebooks): la particolarità dei suoi contenuti è quella di mostrare il processo di acquisto e di valutazione dei libri che giungono alla sua libreria, White Lands Rare Books, fondata nel 2019 a Torino da lui e da sua madre, Elsie Deferre.

“Quasi l’80% dei libri acquistati dai 14-25enni è in formato cartaceo“

Si torna così alla crescente attenzione da parte dei più giovani per l’oggetto libro (cartaceo) in generale. Come ha riportato nei giorni scorsi il Giornale della Libreria, infatti, a confermare “la predilezione tra i giovani per il libro stampato“, c’è una ricerca di Nielsen BookData, dal titolo Books vs BookTok: Understanding the reading habits of young adults: lo studio mostra che, nel Regno Unito, quasi l’80% dei libri acquistati nel 2022 dai 14-25enni è in formato cartaceo (“le vendite di audiolibri ed ebook sono leggermente cresciute, ma non abbastanza da incidere sul predominio della stampa”).

Per tornare all’Italia, intervistato recentemente da ilLibraio.it, l’amministratore delegato DMB /Gruppo Libraccio Edoardo Scioscia , oltre a sottolineare i “principi di sostenibilità, insiti nella storia del brand”, ha confermato la crescente presenza delle nuove generazioni nelle librerie fisiche della catena (che propone sia libri usati sia novità), e non solo.