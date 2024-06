Riscoprire i libri antichi e la classicità con gli esperti di TikTok: la tendenza dagli Usa all’Italia

È sempre più evidente la varietà di contenuti e di interessi che si possono trovare su TikTok: a proposito dell’amore per la lettura che contraddistingue gli utenti del #BookTok, sulla piattaforma si possono trovare anche molti appassionati di libri antichi e rari. Non solo ultime novità, dunque. Protagonisti di questo tipo di video sono infatti prime edizioni rarissime, manoscritti, titoli da collezione e molti altri artefatti insoliti e preziosi, capaci di portare lo spettatore indietro nel tempo. Dagli Stati Uniti all’Italia, riscopriamo il potere della letteratura e della classicità attraverso i profili di alcuni creator, dai librai antiquari Reid Moon (@moonsrarebooks) e Luca Cena (@whitelandsrarebooks), fino alle riflessioni del giovane classicista Edoardo Prati (@edoardoprati_)

Tra i fatti più sorprendenti del fenomeno #BookTok (ormai da diversi anni) c’è sicuramente la capacità di riscoprire piccole e grandi perle del passato: infatti, non sono solo le ultime novità ad attirare l’attenzione di lettrici e lettori (qui, a proposito, il nostro ampio speciale sulle booktoker e i booktoker italiani da seguire, ndr), ma spesso anche i classici della letteratura e alcuni libri pubblicati da diversi anni, dall’intramontabile Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald a La Canzone di Achille di Madeline Miller (, pubblicato nel 2011 e diventato anni più tardi il primo vero caso editoriale nato da TikTok.

Spostandoci ancora più indietro nel tempo, però, notiamo sulla piattaforma un’altra tendenza curiosa, ovvero quella che riguarda i libri antichi: si tratta di volumi con decine o centinaia di anni, mostrati su TikTok da esperti librai che incuriosiscono gli utenti con curiosità, aneddoti e informazioni aggiuntive sulla storia editoriale dell’opera.

@moonsrarebooks, per esempio, è il profilo di Reid Moon, proprietario della libreria Moon’s Rare Books nello stato dello Utah (USA). Il suo profilo conta 2,3 milioni di follower e 35 milioni di mi piace, e i suoi video hanno sempre come sfondo la sua antica e affascinante libreria, piena di dipinti e oggetti d’epoca. Reid conduce lo spettatore indietro nel tempo grazie a libri rari e prime edizioni di opere celebri, corredate spesso anche di autografi originali di scrittori e personaggi famosi.

Sul suo sito, il negozio Moon’s Rare Books si presenta così: “una libreria travestita da museo“, che ha il fine di “dare vita alla storia”.

Il collezionismo di Reid Moon si amplia però anche ad artefatti più insoliti: fumetti, sceneggiature, manga, dischi, illustrazioni, oggetti appartenuti a scrittori e celebrità, dalla pipa di Conan Doyle a una cartolina natalizia firmata da Lady Diana. Il suo profilo e il suo negozio raccolgono quindi migliaia di oggetti e di storie da cui lasciarsi catturare.

In poche decine di secondi, i video di libri antichi riescono ad aprire delle porte su epoche remote: si passa dalle prime edizioni di grandi libri del Ottocento o del Novecento, fino a un’antica Bibbia manoscritta avente oltre 700 anni. Il valore di questi volumi è difficile da immaginare – ma non per questo tipo di creator, che anzi condividono con i loro follower il prezzo eccezionale di alcuni dei testi che si trovano tra le mani.

Non mancano anche in Italia profili TikTok che si occupano di libri antichi: l’esempio più noto è sicuramente quello di @whitelandsrarebooks (193mila follower e 2,1 milioni di mi piace), dietro cui si trova Luca Cena, libraio esperto di libri rari. La particolarità dei contenuti di Cena è proprio quella di mostrare il processo di acquisto e di valutazione dei libri che giungono alla sua libreria, White Lands Rare Books, fondata nel 2019 a Torino da lui e sua madre, Elsie Deferre.

La passione di Luca Cena per i libri antichi è nata dalla professione dei suoi genitori (entrambi librai antiquari), ed è proprio lavorando nella libreria di famiglia che ha costruito la sua esperienza.

Ciò che spicca di più nel profilo di @whitelandsrarebooks (popolare anche su Instagram, con circa 100mila follower) è l’abilità del libraio nell’identificare il potenziale e il valore di una particolare opera. Le persone si rivolgono a lui per ottenere una valutazione o vendere un certo pezzo, e nei video appaiono molti di questi scambi – chiari, diretti, educati e intriganti. Si passa da manuali illustrati ad antichi manoscritti, da fotografie a prime edizioni, il tutto corredato da informazioni aggiuntive e curiose.

Luca realizza poi anche video di approfondimento legati alla storia editoriale di specifiche opere, dalla Divina Commedia di Dante a I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Le reazioni degli utenti ai suoi contenuti, apparentemente specialistici e di nicchia, sono in realtà numerose ed entusiastiche, spesso anche a partire da chi non si dichiara un lettore accanito.

Come spiega lo stesso Cena sul suo sito, “per me i libri antichi sono più di semplici oggetti: sono un portale che collega passato, presente e futuro“. Ed è questo, forse, il motivo per cui i libri rari hanno successo dentro (e fuori) TikTok: sono la dimostrazione della resistenza della cultura allo scorrere del tempo.

Questi e altri creator mostrano con passione il loro interesse per la letteratura e la storia.

Anche se in modo diverso, la divulgazione della classicità è l’obbiettivo anche del giovane Edoardo Prati (@edoardoprati_ su Instagram e TikTok, dove ha rispettivamente 522mila e 222mila follower), studioso di lettere classiche a Bologna.

Edoardo, classe 2004, ha conquistato con le sue spiegazioni appassionate e con le sue riflessioni profonde prima il mondo dei social e poi quello della tv e del teatro. Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha anche parlato del suo spettacolo Cantami d’amore, “un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore”. L’amore, infatti, è uno dei temi centrali dei suoi video, vissuto e raccontato attraverso opere di epoche differenti.

Paragonato ad Alessandro Barbero per il suo eloquio trascinante e forbito, Edoardo sottolinea l’importanza di guardare ai classici per vivere la quotidianità con una consapevolezza maggiore, abbandonando il senso di solitudine che contraddistingue l’uomo moderno: “la letteratura cerca di gridarci da secoli ‘non sei solo’“, ha raccontato a Che tempo che fa.

È sempre più evidente quindi che il mondo di Internet, compresa la dinamica e caleidoscopica realtà di TikTok, spesso ricondotta solo a trend e mode passeggere, lascia in realtà spazio anche a contenuti letterari e culturali di più ampio respiro. Ed è così che, ancora una volta, la letteratura sopravvive allo scorrere del tempo, continuando a parlare alle nuove generazioni.