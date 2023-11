A Milano apre la libreria Eldodo: tra architettura, arte, moda, design (e molto altro)

Una nuova libreria indipendente a Milano, che apre in una zona in crescita costante, posta a sud di Fondazione Prada. Eldodo propone testi su architettura, arte, design e moda, ma anche narrativa e saggistica per adulti e ragazzi. Spazio, inoltre, a mostre e a oggetti di cartoleria ricercati – La storia

Una nuova libreria indipendente a Milano, che apre non a caso in una zona in crescita costante, posta a sud di Fondazione Prada (c’è chi parla di SouPra, che sta per South of Prada Foundation).

A debuttare, in via Vallarsa 11, nel quartiere San Luigi, è la libreria Eldodo, che si concentra in particolare su volumi dedicati ad architettura, arte, design e moda. Non solo: oltre alle sezioni tematiche, infatti, Eldodo propone titoli di narrativa, saggistica, letteratura e strizza l’occhio al mondo dei ragazzi con un’area dedicata.

Eldodo nasce dall’idea di Edoardo ed Elena, compagni nella vita, con esperienza pluriennale nel settore dell’editoria, della moda e del design. Quello di aprire uno spazio dedicato ai libri è un sogno che hanno coltivato da tempo e che hanno deciso di intraprendere nei mesi scorsi. L’obiettivo è la creazione di uno spazio dove passare del tempo per leggere, scegliere un regalo per sé o per gli altri, partecipare a incontri con autori e autrici, oppure ancora visitare una piccola mostra.

In vendita anche oggetti di cartoleria ricercati (importati dal Giappone, dalla Francia, dall’Inghilterra e dal Nepal).

La libreria, che verrà inaugurata il 16 novembre alle 18.30, sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19.30, domenica inclusa.