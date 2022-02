I bestseller internazionali dell’inizio del 2022

Lasciate alle spalle le feste di fine anno, le novità editoriali fanno la loro ricomparsa nelle classifiche internazionali di gennaio 2022.

Dopo la trilogia Les Enfants du désastre (Ci rivediamo lassù, I colori dell’incendio, Lo specchio delle nostre miserie, Mondadori) ambientata a cavallo tra le due guerre mondiali, Pierre Lemaitre apre un nuovo capitolo della storia francese con Le Grand Monde (1°, di prossima pubblicazione per Mondadori), un affresco di famiglia che intreccia personaggi immaginari e eventi reali, ironia e psicologia, politica e suspense sullo sfondo dei Trente Glorieuses – il trentennio del boom economico dal 1945 al 1975 – tra Parigi, Beirut e Saigon.

Con Anéantir (2° in Francia, 1° in Germania, tr. it. Annientare, La nave di Teseo) Michel Houellebecq torna a raccontare il nostro tempo con un romanzo impetuoso e fluviale, ancorandoci alla storia di un uomo che, di fronte a una minaccia più grande di lui, tenta di ricomporre i pezzi disallineati della propria vita, e si trova a guardare alla moglie, un amore perduto eppure in qualche modo presente, come all’unica isola protetta di una civiltà in pericolo.

Paris-Briançon (3°) di Philippe Besson (Non mentirmi, Un certo Paul Darrigrand, Guanda) è la storia di una dozzina di passeggeri di un treno notturno che non avrebbero mai dovuto incontrarsi e che invece nel corso di una notte stringono legami, scambiano parole e segreti, senza sospettare che alcuni di loro non arriveranno mai a destinazione. Metafora della vita che si interrompe, il romanzo ci ricorda che nessuno controlla il proprio destino e celebra il miracolo degli incontri casuali e la grazia dei momenti sospesi, dove finalmente si possono raccontare tutte le verità.

Kirsten Boie (Un’estate perfetta… o quasi, Giunti Editore) è una delle autrici tedesche di libri per ragazzi più rinomate e versatili. Rivolto a un pubblico di giovani adulti, Heul doch nicht, du lebst ja noch (6° in Germania) parla di senso di colpa, verità, paura e rabbia. La storia si svolge nel 1945 ad Amburgo dove, tra case bruciate, macerie e rovine, vivono tre quattordicenni – Jakob, Hermann e Traute. Jakob nasconde di essere ebreo e davanti agli altri finge di chiamarsi Friedrich. Quando Hermann lo scopre, non vuole più avere niente a che fare con lui…

Komijnsplitsers (16° nei Paesi Bassi) è la nuova raccolta di poesie della scrittrice e poetessa olandese Marieke Lucas Rijneveld (Il disagio della sera, Nutrimenti; La memoria del corpo, Ensemble) che indaga da otto diverse prospettive che cosa significa vivere: in una casa, in se stessi e nelle relazioni con gli altri.

Pandora (1° nel Regno Unito, appena pubblicato in Italia da Neri Pozza) di Susan Stokes-Chapman è un romanzo storico ricco di mistero, fantasia e romanticismo ambientato nella Londra georgiana del 1799. Dora Blake è un’aspirante artista di gioielli che vive con lo zio in quello che un tempo era il famoso negozio di antichità dei genitori. Quando viene consegnato un misterioso vaso greco, Dora è incuriosita dal comportamento sospettoso dello zio e chiede l’aiuto di Edward Lawrence, un giovane studioso di antiquariato. Ma ciò che Edward scopre metterà in crisi le certezze di Dora sulla sua vita, la sua famiglia e sul mondo.

Hanya Yanagihara (Una vita come tante, Sellerio; Il popolo degli alberi, Feltrinelli) è una scrittrice statunitense di origini hawaiane. To Paradise (5° nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, tr. it. Verso il paradiso, Feltrinelli) intreccia tre storie ambientate in secoli diversi (nel 1893, nel 1993 e nel 2093) accomunate dal venire a patti dei protagonisti con quello che ci rende umani: la paura, l’amore, la vergogna, il bisogno, la solitudine. Un romanzo sul desiderio di proteggere coloro che amiamo – partner, amanti, figli, amici, famiglia e persino i nostri concittadini – e sul dolore che ne deriva quando non possiamo farlo.

Den som dödade helvetets änglar (2° in Svezia) di Jan Guillou (I ponti di Bergen, La moglie straniera, Corbaccio) inaugura una nuova serie con protagonisti due anziani amici in pensione – il giornalista veterano Erik Ponti e l’ex ufficiale dei servizi segreti Carl Hamilton – in lotta contro la criminalità organizzata.

Finlandese, appassionato di letteratura noir nordica, Max Seeck (Il tocco del male, Newton Compton Editori) si è occupato di mar­keting per molti anni prima di de­dicarsi a tempo pieno alla scrittura. Ondskans nätverk (4°) è il secondo episodio della nuova serie di Jessica Niemi, una poliziotta dal passato tragico e con molti segreti, coinvolta in una storia oscura che sembra essere guidata dalle forze del male.

Uscito in inglese a dicembre col titolo Heaven Official’s Blessing, 天官赐福(壹) (5° in Cina) di Mo Xiang Tong Xiu è il primo volume di una serie di romanzi fantasy cinesi di genere xiānxiá costruita attorno all’amore romantico tra due uomini (danmei). Il protagonista è Xie Lian, principe ereditario di un regno prospero, rinomato per la sua bellezza, forza e purezza, tre volte asceso alla divinità e tre volte decaduto per aver fatto arrabbiare la maggior parte degli dèi. Per ripagare i suoi debiti, viene inviato nel Regno Mortale per dare la caccia ai fantasmi violenti e agli spiritelli che tormentano i vivi. Durante i suoi viaggi incontra l’affascinante e brillante San Lang, un giovane verso il quale sente un legame immediato.

The Maid (2° negli Stati Uniti, 3° nel Regno Unito, tr. it. La cameriera, di prossima pubblicazione per La nave di Teseo) è il romanzo d’esordio di Nita Prose, vicepresidente e direttore editoriale di Simon & Schuster a Toronto. Molly ha 25 anni, lavora come cameriera in un hotel di New York ed è una fanatica dell’ordine e della pulizia. Un giorno scopre il famigerato e ricco ospite Charles Black morto nel suo letto e il suo senso dell’ordine la porta a pulire immediatamente la stanza. In affanno nelle relazioni sociali, sola e dipendente dai codici di condotta della sua defunta nonna per navigare nel mondo, Molly si ritrova in cima alla lista dei sospetti per i suoi comportamenti stravaganti, intrappolata in una rete di inganni che non sa come districare. Fortunatamente per Molly, gli amici che non sapeva di avere si uniscono a lei nella ricerca del vero assassino.

Il maestro della suspense Dean Koontz intraprende in Quicksilver (8°) un viaggio sorprendente, esilarante e, miglio dopo miglio, sempre più spaventoso. Abbandonato alla nascita e cresciuto in un orfanotrofio, Quinn Quicksilver ha avuto una vita felice anche se non eccezionale fino al giorno in cui uno strano magnetismo lo ha spinto a lasciare tutto. Ritrovatosi in mezzo al nulla, viene coinvolto in strani eventi finché non incontra i suoi compagni predestinati: Bridget Rainking, una bellezza capace di padroneggiare tanto le sue doti di preveggenza quanto le armi da fuoco, e suo nonno Sparky, uno scrittore di romanzi rosa dal passato insolito. Attraverso il deserto, il formidabile trio è spinto dallo stesso inesplicabile magnetismo verso l’inevitabile.

Tra i titoli di non fiction, un saggio uscito in occasione della Giornata della Memoria, Het verraad van Anne Frank (4° nei Paesi Bassi, 10° negli Stati Uniti, tr. it. Chi ha tradito Anne Frank, HarperCollins Italia) di Rosemary Sullivan, in cui l’autrice canadese racconta i dettagli dell’inchiesta condotta da un team di investigatori guidati dall’ex agente dell’FBI Vincent Pankoke per scoprire chi ha consegnato la famiglia Frank alla Gestapo. Dopo aver vagliato un’enorme quantità di documenti e intervistato i discendenti di molte persone che conoscevano i Frank, la Squadra Casi Irrisolti, avvalendosi delle più moderne tecniche di indagine sviluppate dall’FBI, è giunta alla scioccante conclusione – valutata attendibile all’85% potendosi basare solo su prove circostanziali – che i Frank furono traditi da un notaio ebreo. Una conclusione che ha offeso molte persone e che, soprattutto, diversi critici affermano essere non completamente corroborata (come racconta il Guardian, alcuni ricercatori e storici subito dopo la pubblicazione hanno infatti messo in dubbio le prove raccolte), che sta facendo inevitabilmente discutere il mondo editoriale, tanto che l’editore tedesco ha posticipato la pubblicazione del libro e avviato una revisione interna del testo (qui i dettagli sul caso, ndr).

Concludiamo con una serie a fumetti che continua a riscuotere grande successo in Cina, presente in classifica con 4 volumi: 如果历史是一群喵 (“Se la storia fosse un gruppo di gatti”) di Fei Zhi, in cui dodici mici interpretano personaggi famosi raccontando con semplicità e umorismo la storia del paese.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.