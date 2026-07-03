L’autrice statunitense Lynn Painter torna in libreria con “Caro numero sconosciuto”, un romance che richiama le atmosfere delle commedie romantiche di fine anni ’90, la cui trama si snoda a partire di un messaggio inviato per sbaglio alla protagonista: “Che cosa stai indossando?”. Painter, in tour in Italia in occasione dell’uscita del libro, ci ha parlato del suo rapporto con la community online (“a cui sarò per sempre grata”), dei suoi trope preferiti e del film in uscita… – La video-intervista

Può un messaggio inviato da un numero sconosciuto dare il via a una relazione?

Se lo chiede Lynn Painter – autrice del Nebraska apprezzata per i suoi libri che combinano romanticismo e umorismo e che richiamano le atmosfere delle rom-com degli anni ’90 – alla firma di Caro numero sconosciuto (edito da Magazzini Salani nella traduzione di Benedetta Gallo).

Nota per i suoi romance che giocano sul trope enemies to lovers, l’autrice è salita alla ribalta con Better Than The Movies – Meglio che nei film (uscito in Italia nel ’23), che è diventato uno tra i libri più amati del #BookTok (e di cui ha scritto anche un seguito, Nothing Like the Movies – Mai come nei film).

Il rapporto dell’autrice con la sua community è molto stretto: gli utenti sono infatti citati anche nei ringraziamenti del libro: “Un enorme ringraziamento alla community di Book-stagram per la gentilezza e la disponibilità ad aiutare una principiante come me. Sono sbalordita dalla vostra fama insaziabile di libri e dalle vostre incredibili capacità organizzative”.

Nel 2024 esce anche Provaci ancora – The Do-Over, mentre il romanzo Fake Skating, ancora inedito in Italia, sarà adattato in un film dalla Sony Pictures.

Caro numero sconosciuto: la trama

“Che mi stava succedendo? Perché tanta euforia nel parlare con uno sconosciuto? Sapevo come andavano a finire queste cose. Eppure, ero davvero presa dal mio anonimo amico“.

Il romanzo alterna il punto di vista di Olivia Marshall, “inciampatrice seriale e Regina delle Sfighe”, e Colin Beck, il migliore amico del fratello di Olivia.

La ragazza, che possiede un vero e proprio talento del mandare sempre tutto all’aria, si ritrova un messaggio inviato per sbaglio da un numero sconosciuto – “Cos’hai addosso?” – che si trasforma ben presto nella relazione più eccitante e divertente, anche se anonima, della sua vita.

Colin, dal suo canto, ha sempre considerato la ragazza solo “la fastidiosa sorellina del suo migliore amico“. Eppure, quando lei si trasferisce nel suo appartamento dopo un bizzarro incidente – in cui sono coinvolti una terrazza in legno e delle lettere d’amore bruciate per vendetta – si rende conto a un tratto di quanto sia attraente.

Con l’intento di mantenere le distanze, il ragazzo scoprirà però che è lei l’irresistibile Sconosciuta con cui si è scambiato messaggi sexy per settimane. Ora sta a lui decidere se alimentare quell’intesa o sparire prima che le cose si complichino…

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L’incontro con l’autrice: “Sono crescita guardando commedie romantiche…”

Abbiamo incontrato la scrittrice, in tour in Italia in occasione della pubblicazione del suo nuovo libro, e abbiamo avuto modo di parlare con lei dei suoi trope preferiti, dell’ispirazione per i suoi personaggi e delle commedie romantiche anni ’90. Proprio a questo proposito, Painter ci ha raccontato di quanto sia stato interessante (e divertente) per lei mettere al centro del libro i messaggi e la comunicazione: nelle rom-com di fine millennio molto spesso era proprio la mancanza di questa a portare avanti la trama, tra telefonate senza risposta, scambi di persona e equivoci di ogni tipo.

Ambientare il libro ai giorni nostri, invece, le ha permesso di “giocare” con un modo del tutto diverso di comunicare: i messaggi immediati, ad esempio, che non mancano di creare situazioni buffe e comiche.

“Sono crescita guardando commedie romantiche e mi sono innamorata dell’equilibrio che si crea tra la parte umoristica e quella più seria. Mi piace unire le due cose, mescolarle”, ci ha spiegato l’autrice. A proposito dell’ispirazione, Painter ha proseguito spiegando che le idee le arrivano dalle situazioni più disparate: “A volte mi capita di essere ferma a un semaforo e pensare ‘sarebbe divertente che succedesse questa cosa’”…

Fotografia header: nella foto di Jackson Okun