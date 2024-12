Commedie romantiche natalizie per sognare durante le feste

Tra film e libri, il Natale si trasforma in un rifugio di storie d’amore prevedibili, ma irresistibili. Errori che intrecciano destini, diari che uniscono cuori, incontri magici in caffetterie innevate o sugli sci: ogni racconto sembra volerci dire che, sotto le feste, tutto è possibile. E noi, ovviamente, ci crediamo. Perché in questi giorni desideriamo una sola certezza: il lieto fine. Che sia tra le luci scintillanti di New York o in un paesino da cartolina, queste storie ci ricordano che l’amore, almeno a Natale, vince sempre. Ecco allora una selezione di rom-com natalizie pronte a farvi sognare, perché nessun periodo è più adatto per perdersi tra fiocchi di neve e finali da favola…

Eccoci: è arrivato quel periodo in cui, volenti o nolenti, ci ritroviamo circondati da commedie romantiche natalizie.

Non importa se le ami o le eviti per principio: l’onda del romanticismo festivo ti travolgerà comunque. Perché il mantra “a Natale siamo tutti più buoni” si trasforma in un attimo in “a Natale siamo tutti più sentimentali“, pronti a tuffarci in questo mare di storie che sembrano sussurrare una sola cosa: All I want for Christmas is… Rom-Com.

Le piattaforme streaming lo sanno bene e sfoderano le loro armi migliori: sezioni dedicate a storie di ritorni al paesello, vecchi amori che si riaccendono, fiocchi di neve strategici e famiglie perfette che tifano per il bacio sotto il vischio.

Prevedibili? Certo. Ma irresistibili. Sappiamo già come finirà, eppure restiamo lì, con aria compiaciuta, tazza in mano, pronti a cliccare sul prossimo titolo. Guardandoli, commentiamo con aria saputa: “Anche io avrei potuto scriverlo”, ma intanto ci lasciamo incantare da quel mix di zucchero e magia che rende il Natale un po’ più luminoso.

Le commedie romantiche natalizie non sono più nemmeno un vero guilty pleasure. Anzi, sono una tradizione collaudata, un piccolo lusso emotivo che sui social diventa quasi un vanto. Perché durante le feste vogliamo un’unica certezza: sapere che andrà tutto bene. Che sia tra le strade innevate di New York o in una piccola città illuminata a festa, il lieto fine è un rifugio sicuro, un luogo dove l’amore vince sempre.

Ma non sono solo i film a cullarci in questa dolce routine natalizia. Anche i libri ci invitano a un viaggio tra cannella, cioccolata calda e amori che sfidano ogni probabilità.

Ecco quindi qualche consiglio per immergersi ancora di più nello spirito delle feste.

Un regalo da Tiffany

Iniziamo con Un regalo da Tiffany di Melissa Hill (Newton Compton, traduzione di M. Faccia e R. Lanzi), da cui è tratto l’omonimo film (disponibile su Amazon Prime). La trama è presto detta: due regali si scambiano per errore, intrecciando i destini di chi li ha acquistati. È la magia della Vigilia di Natale a New York, ci sono gioielli brillanti, cambi di programma, colpi di scena e – nemmeno a dirlo – un rassicurante lieto fine.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Dash & Lily

Impossibile non citare il dolcissimo Dash e Lily di David Levithan e Rachel Cohn (HarperCollins Italia, traduttore Davide Musso), di cui c’è anche un adattamento seriale targato Netflix, che ha fatto letteralmente sognare tutti gli amanti dei libri e chi crede negli incontri del destino. Una storia tenera che inizia con un diario lasciato tra gli scaffali di una libreria e cresce tra enigmi, incontri e l’inconfondibile atmosfera natalizia della Grande Mela.

Let it snow. Innamorarsi sotto la neve

Se invece volete fuggire dagli ambienti metropolitani e preferite le cittadine dove tutto può succedere, il consiglio ricade su Let it Snow. Innamorarsi sotto la neve di John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle (Rizzoli, traduzione di Francesco Gulizia), anche questo libro ha ispirato una serie Netflix, dove una tormenta sconvolge i piani natalizi di un gruppo di adolescenti, trasformando una notte tranquilla in tre storie intrecciate di amore e avventura.

Un fiocco di serenità

Caffè, gatti, neve: ecco gli ingredienti per atmosfere cozy e avvolgenti. Un fiocco di serenità di Rachel Rowlands (Garzanti, traduzione di Vera Sarzano) è una storia che scalda il cuore. Ambientato in una deliziosa caffetteria ricavata da un piccolo edificio di mattoni rossi, circondato da alberi e popolato da gatti coccoloni, il romanzo segue la protagonista che eredita questo angolo di pace dalla zia. Tra tazze fumanti e dolci profumi, nasce un amore inaspettato che sfida ogni previsione. Una lettura avvolgente come una tisana nelle sere d’inverno, perfetta per chi ama sognare con il proprio amico a quattro zampe accanto.

Lovelight. L’amore al primo posto

Fake dating e friends to lovers sono i trope principali di Lovelight – L’amore al primo posto di B.K. Borison (Newton Compton, traduzione di Francesca Gazzaniga e Valentina Cabras), dove la protagonista Stella, per salvare la sua fattoria natalizia, si finge fidanzata con il suo migliore amico Luka. Ma, ovviamente, i suoi sentimenti reali complicheranno non di poco anche il piano meglio orchestrato.

The holiday swap

Per chi ha amato il film di Natale Nei panni di una principessa con Vanessa Hudgens, dove lo scambio di identità regala sorprese e sorrisi, The Holiday Swap di Maggie Knox (Mondadori, traduzione di Sofia Castiglioni Reich) è il libro ideale: due gemelle decidono di scambiarsi vite e cuori, in una storia ricca di equivoci e dolcezza.

Ogni anno a Natale

Qualcuno ha detto Odio il Natale? Oltre all’adorabile serie italiana Netflix con Pilar Fogliati nei panni di Gianna, anche nel romanzo Ogni anno a Natale di Catherine Walsh (Newton Compton, traduzione di Mariafelicia Maione) troviamo una protagonista che detesta le feste. Lei è Molly, una donna allergica all’atmosfera natalizia, mentre Andrew, il suo opposto, non rinuncerebbe per nulla al mondo alla cena della Vigilia a casa di sua madre. Non potrebbero essere più diversi, eppure hanno una tradizione in comune: ogni anno, la sera del 23 dicembre, si ritrovano sullo stesso volo da Chicago a Dublino, condividendo vino scadente e confidenze. Ma quando una tempesta di neve blocca l’aereo, Molly promette di portarlo a casa a ogni costo. Il loro viaggio rocambolesco trasforma un’amicizia in qualcosa di più, mentre il Natale lavora il suo incanto per un finale da sogno.

Una sessione a parte meritano le penne romance più amate, autrici che sanno regalarci storie capaci di farci sognare in qualsiasi stagione dell’anno, e che anche a Natale non sono da meno.

I love shopping a Natale

Partiamo quindi subito con un grande nome: Sophie Kinsella, che con I love shopping a Natale (titolo originale, Christmas Shopaholic, edito Mondatori, con traduzione di Stefania Bertola) ci riporta alle follie della nostra amata Becky Brandon. Tra acquisti sfrenati (on e off line) e disavventure natalizie, Kinsella dipinge con umorismo irresistibile le nevrosi delle feste, facendoci ridere di gusto.

Un amore sulla neve

Dal panorama italiano, Anna Premoli e Felicia Kingsley ci offrono due storie imperdibili. Nel suo Vacanze sulla neve (Newton Compton), Premoli ambienta un’avventura romantica tra le Dolomiti. Chiara, riluttante sciatrice, si ritrova a sfidare le piste innevate e il fascino del misterioso Giulio, fratello del cognato. Non l’avrebbe mai detto, ma scoprirà che l’amore, come lo sci, può sorprendere anche i più scettici.

Il mio regalo inaspettato

Felicia Kingsley, invece, ci conquista con Il mio regalo inaspettato (sempre Newton Compton): Freya, corriere natalizio per Amazing, deve salvare il Natale di Dunfermline consegnando pacchi last-minute. Il destino però ha in serbo una bella sorpresa per lei, facendole incrociare Kyle, l’ex che l’aveva bidonata al ballo del liceo. Insieme dovranno compiere una missione apparentemente impossibile… ma che importa! Si sa che in queste storie tutto può succedere: soprattutto quando di mezzo c’è la notte più romantica dell’anno, un errore da farsi perdonare e una fiamma da riaccendere. Dopotutto, se non siamo disposti a crederci a Natale, quando?