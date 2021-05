Le cover “letterarie” cucite a mano per proteggere libri ed ereader

“Save your book”, piccolo brand italiano, dalla passione per i libri ha creato una serie di cover cucite a mano per libri ed ereader, ispirate ai classici della letteratura: da “Piccole donne” a Harry Potter, passando per “Alice nel paese delle meraviglie”, “Il piccolo principe” e molti altri

Quando si legge fuori casa, un pensiero ricorrente consiste nel tentativo di preservare libri ed ereader da vento, pioggia, urti e altre possibili disavventure che possono capitare prima del rientro. Per farlo, specialmente se si legge in digitale, a volte capita però di dover pensare a delle soluzioni specifiche di protezione.

Ecco perché è nato Save your book, piccolo brand italiano che dalla passione per i libri ha creato una serie di prodotti ispirati ai classici della letteratura, in particolare Cover Book e Porta ereader, interamente cuciti a mano, per chi ama preservare le proprie letture in modo chic.

Le collezioni puntano a dei materiali che rendono i prodotti originali e di qualità, offrendo allo stesso tempo una trovata semplice ma pratica per non ritrovarsi un dispositivo o un volume fradicio, stropicciato o finito a terra per sbaglio con qualche ammaccatura per “ricordo”.

Sul sito ufficiale si possono quindi trovare protezioni colorate e a tema (ma non solo), che da Piccole donne a Harry Potter, passando per Alice nel paese delle meraviglie, Il piccolo principe, Assassinio sull’Orient Express e per numerosi altri capolavori (da Kafka a Márquez, senza dimenticare Conan Doyle), rendono più avvincenti le letture di ogni tipo e riparandole da piccoli e grandi incidenti urbani…